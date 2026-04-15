Путін отримує новий привід для війни: який закон ухвалили в РФ
Путін отримує новий привід для війни: який закон ухвалили в РФ

Кремль прикривається «захистом громадян», але розпливчасті формулювання відкривають шлях для будь-яких операцій

15 квітня 2026, 07:31
Кравцев Сергей

У Росії її розширюють юридичні підстави для військових операцій за межами країни. Державна дума 14 квітня ухвалила закон, який дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну використовувати збройні сили за кордоном під приводом захисту російських громадян, які опинилися під слідством в іноземних чи міжнародних судах.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, формулювання документу залишають широке поле для інтерпретацій. Йдеться не про всіх росіян, затриманих за кордоном, а лише про тих, хто переслідується судами, які не пов'язані з Росією міжнародними угодами чи рішеннями Ради Безпеки ООН.

Зокрема закон поширюється на випадки, коли судові органи діють без участі Москви або не спираються на міжнародні домовленості з її участю. Це означає, що Кремль фактично сам визначатиме, які процеси вважати "нелегітимними" і такими, що потребують втручання.

Експерти наголошують, що розпливчастість формулювань може бути навмисною. Вона створює юридичну основу для потенційного застосування сили в різних регіонах світу під формальним приводом захисту громадян РФ.

При цьому залишається незрозумілим, як саме російська влада має намір реалізовувати такі повноваження на практиці. Проте сам факт ухвалення закону посилює побоювання щодо можливого розширення географії військової активності Росії.

Новий документ може стати ще одним інструментом зовнішньополітичного тиску та сигналом про готовність Кремля діяти агресивніше за межами власних кордонів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Народ вас боїться": екс-зірка "Дома-2" Вікторія Боня попередила Путіна про бунт, що назріває.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-14-2026/
