Путин получил катастрофический удар: это может стать поворотным моментом в войне в Украине

Россия оказалась на грани экономического коллапса. Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, санкции Запада и запрет на транспортировку российской нефти стали тремя ключевыми факторами, лишающими Кремль главного источника финансирования войны против Украины. Как пишет немецкое издание Welt, это три провала российского диктатора Владимира Путина, которые могут радикально изменить ход войны.

Российский диктатор Владимир Путин.

Удары беспилотников по "сердцу" экономики

В сентябре украинские дроны пролетели более 1200 км и попали в нефтеперерабатывающий завод "Газпрома" вблизи города Салават. Это предприятие является одним из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. По данным экспертов, именно нефтегазовые доходы Кремля составляют более 30% бюджета РФ.

Однако после серии атак российский экспорт энергоносителей упал до исторического минимума — 546 миллионов евро в день. Как пишет Welt, хотя это все еще звучит как большие деньги, но для Путина это может оказаться катастрофой. Украинские удары парализуют производство, а Россия вынуждена ограничивать экспорт бензина и дизельного топлива.

Санкции ЕС против "теневого флота"

Второе поражение Путина — это более жесткая позиция Европейского Союза. Брюссель не только ввел запрет на импорт российского сжиженного газа, который вступит в силу в 2027 году, но и усилил давление на "теневой флот" танкеров, нелегально транспортирующих российскую нефть, обходя ценовые ограничения. В черный список ЕС добавили еще 117 судов, а их общее количество возросло до 557. Это означает, что все больше российских кораблей не смогут заходить в европейские порты.

Новые санкции США

Третий удар по Кремлю нанес Вашингтон. Президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против двух крупнейших нефтяных компаний России "Роснефти" и "Лукойла". Их активы в США заморожены, а американским компаниям запрещено вести с ними бизнес. Это еще больше ограничит экспорт российских энергоносителей и усугубит давление на российскую экономику.

Эти три удара по РФ все больше знаменуют конец нефтяной эпохи Путина. Международный валютный фонд уже снизил прогноз роста ВВП России до 0,6%. На этом фоне украинские атаки, европейские санкции и американские ограничения создают для Кремля серьезные проблемы. Как следствие без стабильных нефтяных доходов Россия рискует потерять финансовую способность продолжать войну.

