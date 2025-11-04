Путін назвав нову причину війни в Україні: пояснив чому Росія воює

Російський диктатор Володимир Путін висунув нову версію причин вторгнення в Україну. За словами очільника Кремля, Росія майже чотири роки війни проти України займається забезпеченням незалежності країни та захистом національної честі, які Путін порівняв з боротьбою жителів Московії проти Польщі у 17 столітті.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін виступив під час церемонії вручення держнагород та премій за зміцнення єдності російської нації, присвяченої Дню народної єдності, де розповів про причини війни в Україні. Російський диктатор порівняв війну проти України з подіями 1612 року, а саме боротьбою московського ополчення проти польських військ під час Смутного часу.

Путін заявив, що нинішня війна проти України, це нібито "захист суверенітету, честі та гідності Росії". За його словами, як і 400 років тому, росіяни нібито "захищають право триматися власного коріння та моральних опор".

"Сьогодні, зберігаючи ці традиції, ми мирною, творчою та ратною працею захищаємо суверенітет, честь та гідність рідної Росії", — заявив Путін.

Російський диктатор також підкреслив, що росіяни вміють "змикати лави" у часи глобальних викликів і погроз, та запевнив, що Москва прагне "дружби і співпраці з усіма народами на Землі".

Це не перший раз, коли Путін намагається виправдати агресію проти України "історичними" або "духовними" аргументами. У червні 2025 року він називав Україну "нашою", а українців і росіян "одним народом". Тоді він заявив, що "там, де ступає нога російського солдата, то наше".

У вересні Путін називав війну проти України "справедливою боротьбою російського народу" й дякував москвичам за підтримку "в ім’я Вітчизни".

Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року кремлівська риторика неодноразово змінювалася, від "захисту Донбасу" до "боротьби з НАТО" чи "духовного відродження Росії". Тепер Путін, порівнюючи агресію із подіями 17 століття, намагається представити війну як нібито продовження історичної місії.

