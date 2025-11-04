Путін отримав катастрофічний удар: це може стати поворотним моментом у війні в Україні

Росія опинилася на межі економічного колапсу. Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, санкції Заходу та заборона на транспортування російської нафти стали трьома ключовими факторами, які позбавляють Кремль головного джерела фінансування війни проти України. Як пише німецьке видання Welt, це три провали російського диктатора Володимира Путіна, що можуть радикально змінити хід війни.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Удари безпілотників по "серцю" економіки

У вересні українські дрони пролетіли понад 1200 км і влучили в нафтопереробний завод "Газпрому" поблизу міста Салават. Це підприємство є одним з ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. За даними експертів, саме нафтогазові доходи Кремля становлять понад 30% бюджету РФ.

Однак, після серії атак російський експорт енергоносіїв впав до історичного мінімуму — 546 мільйонів євро на день. Як пише Welt, хоча це все ще звучить як великі гроші, але для Путіна це може виявитися катастрофою. Українські удари паралізують виробництво, а Росія змушена обмежувати експорт бензину та дизельного пального.

Санкції ЄС проти "тіньового флоту"

Друга поразка Путіна — це дедалі жорсткіша позиція Європейського Союзу. Брюссель не лише запровадив заборону на імпорт російського скрапленого газу, що набуде чинності у 2027 році, а й посилив тиск на "тіньовий флот" танкерів, які нелегально транспортують російську нафту, обходячи цінові обмеження. До чорного списку ЄС додали ще 117 суден, а їх загальна кількість зросла до 557. Це означає, що дедалі більше російських кораблів не зможуть заходити в європейські порти.

Нові санкції США

Третій удар по Кремлю завдав Вашингтон. Президент США Дональд Трамп оголосив про санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії "Роснефти" та "Лукойлу". Їхні активи в США заморожено, а американським компаніям заборонено вести з ними бізнес. Це ще більше обмежить експорт російських енергоносіїв і посилить тиск на російську економіку.

Ці три удари по РФ усе більше знаменують кінець нафтової епохи Путіна. Міжнародний валютний фонд уже знизив прогноз зростання ВВП Росії до 0,6%. На цьому тлі українські атаки, європейські санкції та американські обмеження створюють для Кремля серйозні проблеми. Як наслідок, без стабільних нафтових доходів Росія ризикує втратити фінансову спроможність продовжувати війну.

