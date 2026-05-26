Путин получил право вводить войска под предлогом “защиты россиян”: в США предупредили о новой угрозе

В России вступил в силу новый закон, который может существенно расширить возможности Кремля для военного вмешательства за пределами страны. Как отмечают аналитики Института изучения войны, документ позволяет Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом для “защиты граждан РФ”, находящихся под преследованием иностранных или международных судов.

Закон был окончательно утвержден 25 мая, хотя российская Госдума приняла его еще в апреле. Особое беспокойство экспертов вызывает крайне размытая формулировка документа. В тексте отсутствуют четкие определения того, кого именно Кремль может считать “преследуемыми россиянами” и какие международные структуры подпадают под действие закона.

По мнению американских аналитиков, такая неопределенность оставляет Москве широкое пространство для манипуляций и создания формального повода для новых военных операций. Фактически Кремль получает инструмент, который можно использовать практически в любой точке мира.

Отдельное внимание эксперты обратили на формулировку о судах, “наделенных полномочиями” иностранными государствами. Российские юристы уже называют этот термин юридически расплывчатым и удобным для произвольной трактовки.

При этом закон делает исключение только для решений, принятых Советом Безопасности ООН в рамках главы VII Устава ООН. Однако аналитики считают, что главная цель документа – вовсе не правовая защита граждан, а создание информационного прикрытия для потенциальных экспедиционных операций России.

В ISW предупреждают: Кремль все чаще использует подобные законы как инструмент легализации агрессивной внешней политики и подготовки общественного мнения к новым военным авантюрам.

