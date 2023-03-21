Путин получил предложение от Си Цзиньпина

Китайский лидер Си Цзиньпин находится с многодневным визитом в Москве, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и другими политическими фигурами из верхушки Кремля. В ходе одной из встреч лидер КНР предложил российскому диктору посетить Китай. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN .



Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Во время встречи премьер-министром России Михаилом Мишустиным Си Цзиньпин предложил ему посетить Китай как можно скорее, чтобы наладить более тесные связи с новым премьер-министром Китая Ли Цяном.

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Кроме того, во время своего трехдневного визита в Россию китайский лидер также обратился и к Владимиру Путину. Си Цзиньпин предложил коллеге по диктатору посетить Китай. Пока неизвестно, президент России Владимир Путин принял предложение и когда состоится возможный визит военного преступника в Китай.

Си Цзиньпин прибыл в Россию как возможный посредник для разрешения войны в Украине. Китай призывает прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Украина и ее западные союзники относятся скептически к таким предложениям из Пекина, поскольку считают, что мирные переговоры возможны только после выхода всех военных РФ с территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, начнет ли Китай открытую конфронтацию с Западом из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что азиатский лидер и конкурент Китая неожиданно прибыл в Украину. Пока Си находится в РФ, премьер-министр Японии приехал в Украину и это происходит на фоне китайского предупреждения для Японии.