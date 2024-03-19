Путин получил приглашение от одного из мировых лидеров: куда собрался диктатор

Российский президент Владимир Путин в мае намерен отправиться в Китай для переговоров с Си Цзиньпином. Этот визит может стать первой зарубежной поездкой главы Кремля после переизбрания за его новый президентский срок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Путин посетит Китай", — сообщил Reuters один из источников, пожелавший остаться анонимным. Подробности независимо подтвердили еще четыре источника, которые также говорили на условиях анонимности.

Другой источник сообщил, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. Два источника сообщили, что визит Путина состоится до запланированной поездки Си в Европу.

Западные правительства осудили переизбрание Путина как несправедливое и недемократичное. Но Китай, Индия и Северная Корея поздравили с его продлением правления еще на шесть лет, подчеркнув линии геополитического разлома, которые расширились после вторжения России в Украину в 2022 году.

В материале говорится, что в последние годы Китай укрепил свои торговые и военные связи с Россией, поскольку Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против обеих стран, особенно Москвы, за вторжение на Украину. Две страны объявили о партнерстве "без границ" в феврале 2022 года, когда Путин посетил Пекин всего за несколько дней до вторжения.

Иностранные дипломаты и наблюдатели заявили, что они ожидают, что Путин сделает Китай своей первой точкой после переизбрания. Официальная инаугурация Путина должна состояться примерно 7 мая.

Читайте также на портале "Комментарии" — китайский лидер Си Цзиньпин благосклонно воспринял переизбрание Путина, выразив надежду, что под руководством того РФ сумеет добиться "больших успехов" в национальном развитии. Также Си подчеркнул, что официальный Пекин придает большое значение развитию китайско-российских отношений. Известно, к примеру, что пока Индия взяла паузу в импорте российской нефти (спасибо санкциям), Китай планирует импортировать ее рекордное количество. Также появились данные, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет РФ. О чем говорят последние действия Китая? Могут ли они измениться в ракурсе российско-украинской войны в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



