Как понимать недавние действия Китая: что важно учитывать Украине

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Кравцев Сергей
Китайский лидер Си Цзиньпин благосклонно воспринял переизбрание Путина, выразив надежду, что под руководством того РФ сумеет добиться "больших успехов" в национальном развитии. Также Си подчеркнул, что официальный Пекин придает большое значение развитию китайско-российских отношений. Известно, к примеру, что пока Индия взяла паузу в импорте российской нефти (спасибо санкциям), Китай планирует импортировать ее рекордное количество. Также появились данные, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет РФ. О чем говорят последние действия Китая? Могут ли они измениться в ракурсе российско-украинской войны в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:
По словам эксперта, нам нужно быть готовыми к тому, что вести переговоры об окончании российско-украинской войны без участи России не получится.
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отмечает, что позиция Китая остается неизменной. С точки зрения торговли с РФ, он активно покупал, покупает и будет покупать российское сырье. Тем более, что делается это с существенным дисконтом.
Что касается мирных переговорах, Китай, по словам Игоря Тышкевича, последовательно заявляет о необходимости привлечения к ним РФ.
В то же время, акцентирует он, присутствие Китая на том же Глобальном саммите мира, который планируется в Швейцарии, будет, скорее всего, обусловлено не тем, появятся ли там представители РФ, сколько тем, готовы ли там обсуждать и китайские предложения. Пусть не принимать, но хотя бы обсуждать.
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