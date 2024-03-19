Как понимать недавние действия Китая: что важно учитывать Украине

Китайский лидер Си Цзиньпин благосклонно воспринял переизбрание Путина, выразив надежду, что под руководством того РФ сумеет добиться "больших успехов" в национальном развитии. Также Си подчеркнул, что официальный Пекин придает большое значение развитию китайско-российских отношений. Известно, к примеру, что пока Индия взяла паузу в импорте российской нефти (спасибо санкциям), Китай планирует импортировать ее рекордное количество. Также появились данные, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет РФ. О чем говорят последние действия Китая? Могут ли они измениться в ракурсе российско-украинской войны в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Геополитически Китай и РФ заинтересованы друг в друге

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"Китай не скрывает своих союзнических отношений с Россией. И экономических, и политических. Измениться тут ничего не может, потому что геополитически Китай и РФ заинтересованы друг в друге".

По словам эксперта, нам нужно быть готовыми к тому, что вести переговоры об окончании российско-украинской войны без участи России не получится.

"Выход на мирные переговоры подразумевает прямой договор между воюющими странами. Никаких других вариантов мировая история нам не подсказывается", – резюмирует Виктор Савинов.

Китай точно выступит как один из посредников на переговорах

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отмечает, что позиция Китая остается неизменной. С точки зрения торговли с РФ, он активно покупал, покупает и будет покупать российское сырье. Тем более, что делается это с существенным дисконтом.

"При этом, Китай проводил и будет проводить политику привязки российской экономики к себе. В том числе, экспортируя в РФ технологичные товары, но не технологии. Условно говоря, холодильники, но не то, из чего их можно сделать. Параллельно КНР привязывает к себе российскую финансовую систему. Во взаимных расчетах, в том числе за нефть, всё идет в китайских юанях. Что Пекину по состоянию на сегодня крайне выгодно", – поясняет эксперт.

Что касается мирных переговорах, Китай, по словам Игоря Тышкевича, последовательно заявляет о необходимости привлечения к ним РФ.

есть понимание, что на определенном моменте Россия будет участвовать в процессе как сторона переговоров. Потому что невозможно с кем-то договариваться о мире, если вторая сторона не пришла. И к тому времени Китай точно выступит как один из посредников. При этом его позиция не совпадает с предлагаемой Украиной формулой мира И можно не сомневаться, что КНР продолжит настаивать именно на своей позиции", – считает эксперт. "По информации, которая у меня есть, после недавнего визита китайского представителя в Москву и Киев,

В то же время, акцентирует он, присутствие Китая на том же Глобальном саммите мира, который планируется в Швейцарии, будет, скорее всего, обусловлено не тем, появятся ли там представители РФ, сколько тем, готовы ли там обсуждать и китайские предложения. Пусть не принимать, но хотя бы обсуждать.

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