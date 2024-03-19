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Как понимать недавние действия Китая: что важно учитывать Украине

Китай продолжает публично демонстрировать свои союзнические отношения с Россией

сегодня, 11:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Китайский лидер Си Цзиньпин благосклонно воспринял переизбрание Путина, выразив надежду, что под руководством того РФ сумеет добиться "больших успехов" в национальном развитии. Также Си подчеркнул, что официальный Пекин придает большое значение развитию китайско-российских отношенийИзвестно, к примеру, что пока Индия взяла паузу в импорте российской нефти (спасибо санкциям), Китай планирует импортировать ее рекордное количествоТакже появились данные, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет РФО чем говорят последние действия Китая? Могут ли они измениться в ракурсе российско-украинской войны в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Как понимать недавние действия Китая: что важно учитывать Украине

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Геополитически Китай и РФ заинтересованы друг в друге

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"Китай не скрывает своих союзнических отношений с Россией. И экономических, и политических. Измениться тут ничего не может, потому что геополитически Китай и РФ заинтересованы друг в друге".

По словам эксперта, нам нужно быть готовыми к тому, что вести переговоры об окончании российско-украинской войны без участи России не получится.

"Выход на мирные переговоры подразумевает прямой договор между воюющими странами. Никаких других вариантов мировая история нам не подсказывается", – резюмирует Виктор Савинов.

Китай точно выступит как один из посредников на переговорах

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отмечает, что позиция Китая остается неизменной. С точки зрения торговли с РФ, он активно покупал, покупает и будет покупать российское сырье. Тем более, что делается это с существенным дисконтом.

"При этом, Китай проводил и будет проводить политику привязки российской экономики к себе. В том числе, экспортируя в РФ технологичные товары, но не технологии. Условно говоря, холодильники, но не то, из чего их можно сделать. Параллельно КНР привязывает к себе российскую финансовую систему. Во взаимных расчетах, в том числе за нефть, всё идет в китайских юанях. Что Пекину по состоянию на сегодня крайне выгодно", – поясняет эксперт.

Что касается мирных переговорах, Китай, по словам Игоря Тышкевича, последовательно заявляет о необходимости привлечения к ним РФ.

"По информации, которая у меня есть, после недавнего визита китайского представителя в Москву и Киев, есть понимание, что на определенном моменте Россия будет участвовать в процессе как сторона переговоров. Потому что невозможно с кем-то договариваться о мире, если вторая сторона не пришла. И к тому времени Китай точно выступит как один из посредников. При этом его позиция не совпадает с предлагаемой Украиной формулой мираИ можно не сомневаться, что КНР продолжит настаивать именно на своей позиции", – считает эксперт.

В то же время, акцентирует он, присутствие Китая на том же Глобальном саммите мира, который планируется в Швейцарии, будет, скорее всего, обусловлено не тем, появятся ли там представители РФ, сколько тем, готовы ли там обсуждать и китайские предложения. Пусть не принимать, но хотя бы обсуждать.

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Источник: https://comments.ua/
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