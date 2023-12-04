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Путин пообещал, что активность России в международных делах будет только нарастать

Путин заявил, что РФ якобы "не имеет враждебных намерений к кому-либо".

сегодня, 19:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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4 декабря российский президент Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что активность России в международных делах будет только нарастать. Об этом пишет российский Interfax.

Путин пообещал, что активность России в международных делах будет только нарастать

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Как бы кто ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать", — сказал Путин


Кроме того, глава Кремля, начавший полномасштабное вторжение в Украину, цинично заявил, что Россия "не принимает блочную конфронтацию, какие-либо шаги, идущие вразрез с Уставом ООН". Также Путин заявил, что РФ якобы "не имеет враждебных намерений к кому-либо".

"Наша страна не имеет предвзятых, а тем более враждебных намерений к кому бы то ни было, и, конечно, рассчитывает, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов", — сделал очередное циничное заявление Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, что означает указ Путина об увеличении штата армии РФ. Указ российского президента Владимира Путина об увеличении штата армии, по всей вероятности, является формальным признанием нынешней конечной численности российских вооруженных сил, а не приказом о немедленном увеличении численности войск РФ.

Вербовка добровольцев, частичная мобилизация, а также российские потери в Украине, вероятно, объясняют чистый прирост военнослужащих на 170 тысяч человек в период с 25 августа 2022 по 1 декабря 2023 года. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года, скорее всего, устанавливает 2,209 млн человек как новый официальный штат, а не предписывает значительное увеличение общей численности российской армии.



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Источник: https://www.interfax-russia.ru/main/rossiya-ne-priemlet-blokovuyu-konfrontaciyu-nasha-aktivnost-v-mirovyh-delah-budet-tolko-narastat-putin
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