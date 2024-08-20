Путин пообещал дать Украине "достойный ответ", а сам молчит о боях в Курской области

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин 12 августа провел совещание с военными и губернаторами по ситуации в Курской области, после чего ни разу не комментировал первое вторжение другой страны на территорию России с конца Второй мировой войны.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Как указывает издание The Moscow Times, Путин больше недели не вспоминает бои в Курской области, а сосредоточился на других инфоповодах.
Российский диктатор 13 августа встретился переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом, которому пообещал "не забывать" его страну. В последующие дни Путин провел несколько встреч с российскими губернаторами из Калининградской и Тульской областей, однако не с представителями власти в Курской области.
15 августа российский диктатор провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а 18 августа отправился с двухдневным визитом в Азербайджан.
Аналитик британского Royal United Services Institute Марк Галеотти указывает, что это типичная реакция российского диктатора на сложные или чрезвычайные события. В качестве примера Галеотти вспомнил, что Путин заперся в своей резиденции во время пандемии коронавируса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США связали визит Путина в Азербайджан с событиями в Курской области.
Также "Комментарии" писали о заявлении из Литвы, где считают, что российский диктатор из-за боев в Курской области попал в ловушку Украины.
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