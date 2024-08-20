Путин пообещал дать Украине "достойный ответ", а сам молчит о боях в Курской области

Российский диктатор Владимир Путин 12 августа провел совещание с военными и губернаторами по ситуации в Курской области, после чего ни разу не комментировал первое вторжение другой страны на территорию России с конца Второй мировой войны.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как указывает издание The Moscow Times, Путин больше недели не вспоминает бои в Курской области, а сосредоточился на других инфоповодах.

Российский диктатор 13 августа встретился переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом, которому пообещал "не забывать" его страну. В последующие дни Путин провел несколько встреч с российскими губернаторами из Калининградской и Тульской областей, однако не с представителями власти в Курской области.

15 августа российский диктатор провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а 18 августа отправился с двухдневным визитом в Азербайджан.

"Россияне на все это смотрят и слышат: президенту потребности палестинцев, жертв армяно-азербайджанской войны… важнее бед жителей Курской области", — считает политолог Аббас Галлямов указывая на тотальную потерю реального положения дел Путиным.

Аналитик британского Royal United Services Institute Марк Галеотти указывает, что это типичная реакция российского диктатора на сложные или чрезвычайные события. В качестве примера Галеотти вспомнил, что Путин заперся в своей резиденции во время пандемии коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США связали визит Путина в Азербайджан с событиями в Курской области.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Литвы, где считают, что российский диктатор из-за боев в Курской области попал в ловушку Украины.