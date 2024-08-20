logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин пообещал дать Украине "достойный ответ", а сам молчит о боях в Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пообещал дать Украине "достойный ответ", а сам молчит о боях в Курской области

Российский диктатор Владимир Путин больше недели молчит о боях в Курской области, где Украина контролирует до 100 населенных пунктов РФ.

сегодня, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин 12 августа провел совещание с военными и губернаторами по ситуации в Курской области, после чего ни разу не комментировал первое вторжение другой страны на территорию России с конца Второй мировой войны.

Путин пообещал дать Украине "достойный ответ", а сам молчит о боях в Курской области

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как указывает издание The Moscow Times, Путин больше недели не вспоминает бои в Курской области, а сосредоточился на других инфоповодах.

Российский диктатор 13 августа встретился переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом, которому пообещал "не забывать" его страну. В последующие дни Путин провел несколько встреч с российскими губернаторами из Калининградской и Тульской областей, однако не с представителями власти в Курской области.

15 августа российский диктатор провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а 18 августа отправился с двухдневным визитом в Азербайджан.

"Россияне на все это смотрят и слышат: президенту потребности палестинцев, жертв армяно-азербайджанской войны… важнее бед жителей Курской области", — считает политолог Аббас Галлямов указывая на тотальную потерю реального положения дел Путиным.

Аналитик британского Royal United Services Institute Марк Галеотти указывает, что это типичная реакция российского диктатора на сложные или чрезвычайные события. В качестве примера Галеотти вспомнил, что Путин заперся в своей резиденции во время пандемии коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США связали визит Путина в Азербайджан с событиями в Курской области.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Литвы, где считают, что российский диктатор из-за боев в Курской области попал в ловушку Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости