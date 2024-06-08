Путин пообещал олигархам "плюшки" за лояльность: о чем идет речь

В России будет принят закон, который предоставит отдельным олигархам иммунитет от изъятия активов, полученных во время приватизации в 1990-е годы.

Кремль поощряет олигархов к сотрудничеству. Фото из открытых источников

"Здесь должны быть какие-нибудь здоровые ограничительные линии. Мы об этом с представителями бизнеса говорим. Я вообще сторонник того, чтобы принять соответствующее решение даже не на уровне указа президента или постановления правительства, а на уровне закона", — заявил Владимир Путин.

Российский диктатор отметил, что сейчас Генпрокуратура РФ требует передать государству только те предприятия, которые оказались в частной собственности незаконно по причине "мошеннических схем".

"Брали деньги у государственных банков, платили втрое дешевле какого-либо актива, а потом от работы этого актива возвращали или даже не возвращали взятые у госбанков кредиты. Это хищение", — сказал он.

Как известно, количество случаев национализации частных активов в РФ резко возросло после начала войны с Украиной. За 2022-23 гг. под контроль государства перешли более 180 предприятий, преимущественно связанных с ВПК, пищевой и рыбной промышленностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной. "Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике. "Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.

