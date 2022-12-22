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Путин пообещал "пощелкать" ПВО Patriot и заявил о нехватке оружия у НАТО для Украины

Путин заявил, что якобы запасы НАТО иссякают

сегодня, 19:10
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Автор:

Лиля Воробьева

22 декабря глава Кремля Владимир Путин отреагировал на передачу Украине американских комплексов Patriot. Кроме того, заявил, что у НАТО — нехватка оружия, поэтому " на Украину идет вооружение в основном советского происхождения". Об этом сообщают российские СМИ.

Путин пообещал "пощелкать" ПВО Patriot и заявил о нехватке оружия у НАТО для Украины

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин пообещал "пощелкать" ПВО Patriot.

"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все".- сказал Путин.

Кроме этого, он заявил, что якобы запасы НАТО иссякают, следовательно, " на Украину идет вооружение большей частью советского происхождения".

"Ресурсы стран НАТО находятся на грани исчерпания, на Украину идет вооружение в основном советского происхождения – оно заканчивается", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил, что хочет закончить войну в Украине побыстрее. Президент РФ Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений по поводу войны в Украине. Он еще раз повторил, что якобы спасает россиян в Украине, "против которых развернули войну". А еще заявил, что скорее хочет закончить войну, которую и сам начал, и снова заговорил о переговорах с Киевом. Традиционно Путин, оправдывая страшные обстрелы городов и убийство мирных украинцев, заявил о "войне, которую развернули против россиян в Украине. А еще снова напомнил об "объединении русского народа".

Также "Комментарии" писали о том, почему США не заинтересованы в быстром разгроме армии РФ . Несмотря на постоянные просьбы Украины предоставить новейшее западное оружие, США не спешат положительно реагировать на эти призывы. Все потому, что применение дальнобойного оружия привело бы к быстрой капитуляции армии страны-агрессора, и тогда Запад столкнулся бы с дилеммой – что делать с той территорией, которая осталась на месте России. Такую версию выдвинул Алексей Арестович.



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Источник: https://t.me/rian_ru/189572
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