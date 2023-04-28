Путин попал в черный список: реакция Медведева

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил, что власти страны составили черные списки чиновников, которым запрещено въезжать на территорию Молдовы. Среди попавших под запрет имен также российский президент Владимир Путин. Дмитрий Медведев резко прокомментировал эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Путин и Медведев. Фото из открытых источников

Дорин Речан объявил, что у Молдовы есть черный список людей, однако страна не будет тратить ресурсы на открытие списка. По его словам, попавшие под запрет россияне узнают об этом лишь при попытке въехать на территорию Молдовы. Среди запретных имен были чиновники и артисты, пропагандирующие и поддерживающие войну России с Украиной. Известно, что в список попал президент РФ Владимир Путин. Российский политик Дмитрий Медведев резко прокомментировал эту информацию.

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"Загадочное существо, по имени Речан, сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну Молдову. Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом…", – пишет Медведев.

Дальше экспрезидент России пригрозил Молдове и заявил, что такой страны уже не существует.

"А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они – молдаване или румыны. При том, конечно, понимание, что всякие там рекане и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики", — сообщает Дмитрий Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на телефонный звонок Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

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