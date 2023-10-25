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Путин поручил увеличить штатный состав русской армии: появились первые цифры и подробности

Медведев снова стал обвинять во всем НАТО.

25 октября 2023, 18:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Путин поручил увеличить штатный состав русской армии. Стало известно, что курировать доукомплектование ВС РФ было поручено заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Об этом пишут российские пропагандисты.

Путин поручил увеличить штатный состав русской армии: появились первые цифры и подробности

Штатный состав армии РФ будет увеличен (фото из открытых источников)

Бывший российский президент сразу начал хвалить военные планы Кремля. По его словам, "ситуация вокруг России остается напряженной". Также Медведев снова стал обвинять во всем НАТО.


"Ситуация в мире и вокруг России остается напряженной, но так скажем – аккуратно. Это касается из зоны СВО и сопредельных стран, где блок НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал. Для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства будет принят комплекс мер по увеличению численности ВС РФ и их укреплению. Среди них планируется в 2024 году сформировать еще один армейский корпус, 7 дивизии, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию",- сообщил он.

По словам Медведева, Путин принял решение о продлении доукомплектования ВС РФ военнослужащими по контракту 2024 года. А координировать эту работу поручил ему.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев похвастался тысячами новых контрактников в российской армии. Бывший российский президент похвастался темпами набора контрактников в российскую армию, которых предположительно отправят на войну в Украину. О 357 тысячах новых российских оккупантов сообщил Медведев во время профильного совещания.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в ГУР заинтриговали заявлением о мобилизации в России. Скрытая мобилизация в России продолжается постоянно, жителей Москвы она в основном обходила стороной. Однако в будущем это коснется их. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/29216
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