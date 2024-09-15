Путин поручил запустить производство самолета "Байкал", но с ним есть проблемы

Россия планирует наладить серийное производство самолета Байкал, который должен заменить старые модели Ан-2, а его стоимость составляет $5 млн. Об этом сообщает издание Defense Express .

Производство самолета Байкал в РФ (фото из открытых источников)

В материале отмечается, что в России недовольны высокой ценой на новый самолет, поскольку она выросла почти в четыре раза. Российские аналитики предполагают, что из-за этого "Байкал" может не найти покупателей.

Еще одной проблемой является недостаточное количество взлетно-посадочных полос, способных принимать ЛМС-901 Байкал в регионах. Несмотря на это президент РФ Владимир Путин поручил начать серийное производство самолета в ближайшем будущем.

Кроме того, самолет оснащается двигателем ВК-800СМ, первый полет, с которым планировался на третий квартал этого года. Однако сертификация двигателя ожидается только в 2025 году, а начало поставок — не раньше 2026 года, что подвергает сомнению сроки реализации проекта производства "Байкала".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин начал шантажировать мир новым "тузом" . Российский президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт определенных видов товаров в ответ на санкции, введенные западными странами против России. Эту задачу он поставил перед премьер-министром Михаилом Мишустиным, согласно сообщениям российских СМИ.

Путин обратил внимание, что Россия поставляет на мировой рынок значительные объемы таких ресурсов, как уран, титан и никель. Он предложил рассмотреть вариант введения ограничений на их экспорт в ответ на западные санкции, ограничивающие поставки товаров в Россию, но предостерег, что это не должно навредить самой стране.

