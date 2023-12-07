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Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию для встреч за закрытыми дверьми

Саудовская Аравия и ОАЭ не признают юрисдикцию МУС, который выдал ордер на арест российского президента, обвиняемого в военных преступлениях в Украине

сегодня, 14:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин в среду, 6 декабря, посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, где встретился с лидерами этих государств. В Абу-Даби его принял президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, а в Эр-Рияде – наследный принц и председатель совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "DW".

Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию для встреч за закрытыми дверьми

Владимир Путин в ОАЭ. Фото из открытых источников

В материале говорится, что большая часть переговоров в обеих странах проходила за закрытыми дверями – сначала в составе делегаций, а затем один на один. Обсуждались как вопросы двусторонних отношений, так и международные темы, в частности палестино-израильский конфликт и война в Украине. С саудовским наследным принцем Путин также обсудил сотрудничество двух стран в ОПЕК+.


В ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию самолет Путина сопровождали российские истребители из-за непредсказуемой ситуации в регионе, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 7 декабря Путин возвращается в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Стоит отметить, что это первая поездка Владимира Путина на Ближний Восток после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. ОАЭ и Саудовская Аравия не признают юрисдикцию МУС и не участвуют в его работе. После объявления в розыск российский президент посещал три государства СНГ и граничащий с Россией Китай, а также побывал на территориях Украины, оккупированных РФ.

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