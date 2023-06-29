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Путин пошел в народ: СМИ рассказали, как мятеж Пригожина изменил политику Кремля

CNN отмечает, Путин изо всех сил пытается показать свою "близость к народу" после мятежа

сегодня, 14:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Мятеж ЧВК "Вагнер" не прошел бесследно для Кремля. Президент России Владимир Путин последние дни проявляет необычную активность, изо всех сил пытаясь подтвердить свой авторитет в народе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "СNN".

Путин пошел в народ: СМИ рассказали, как мятеж Пригожина изменил политику Кремля

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Путин, похоже, сменил тактику. В течение последних трех лет российский лидер редко появлялся на публике. Во время пандемии он находился в почти полной изоляции. А когда появлялся, то обычно сидел за огромным столом, вдали от людей вокруг. Однако после того, как на выходных Путин столкнулся с крупнейшим в истории вызовом своей власти, он снова оказался в "центре внимания", – говорится в материале.


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СМИ отмечает, Кремль сейчас прилагает огромные усилия, чтобы показать картинку. Как Путина поддерживают россияне, что его авторитет еще более утвердился. 

Журналисты обращают внимание, что после мятежа Путин несколько раз появлялся на публике, включая поездку в Дагестан в среду.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители Института изучения войны (ISW) считают, что игра Путина, Лукашенко и Пригожина после мятежа вагнеровцев еще не завершена и будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, которые могут принести пользу Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прогнозирует новые бунты в РФ, а российский военный преступник, блогер, руководитель "Клуба рассерженных патриотов" Игорь Гиркин-Стрелков переживает, что белорусская база вагнеровцев теперь ближе к Москве, чем их бывшие полевые лагеря. Как оцениваете данные прогнозы и заявления? Что можно сказать о реакции Кремля и не только на пригожинский бунт на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-29-23/index.html
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