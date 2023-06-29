Путин пошел в народ: СМИ рассказали, как мятеж Пригожина изменил политику Кремля

Мятеж ЧВК "Вагнер" не прошел бесследно для Кремля. Президент России Владимир Путин последние дни проявляет необычную активность, изо всех сил пытаясь подтвердить свой авторитет в народе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "СNN".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Путин, похоже, сменил тактику. В течение последних трех лет российский лидер редко появлялся на публике. Во время пандемии он находился в почти полной изоляции. А когда появлялся, то обычно сидел за огромным столом, вдали от людей вокруг. Однако после того, как на выходных Путин столкнулся с крупнейшим в истории вызовом своей власти, он снова оказался в "центре внимания", – говорится в материале.

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СМИ отмечает, Кремль сейчас прилагает огромные усилия, чтобы показать картинку. Как Путина поддерживают россияне, что его авторитет еще более утвердился.

Журналисты обращают внимание, что после мятежа Путин несколько раз появлялся на публике, включая поездку в Дагестан в среду.

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