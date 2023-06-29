Итоги мятежа Пригожина: что произошло на самом деле – будет ли продолжение

Представители Института изучения войны (ISW) считают, что игра Путина, Лукашенко и Пригожина после мятежа вагнеровцев еще не завершена и будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, которые могут принести пользу Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прогнозирует новые бунты в РФ, а российский военный преступник, блогер, руководитель "Клуба рассерженных патриотов" Игорь Гиркин-Стрелков переживает, что белорусская база вагнеровцев теперь ближе к Москве, чем их бывшие полевые лагеря. Как оцениваете данные прогнозы и заявления? Что можно сказать о реакции Кремля и не только на пригожинский бунт на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мятеж в России. Фото из открытых источников

Будет попытка, либо устранить Путина, либо ускорить транзит власти

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:

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"То, что продолжение следует – очевидно. Это не решенный, а отложенный конфликт. Не обязательно в нем будет принимать участие сам Пригожин. Но то, что история будет иметь продолжение в том или ином виде – абсолютно точно. Повторения попытки перераспределить власть, захватить ее или ускорить транзит не избежать. Система показала свою абсолютную слабость, неготовность защищаться".

По словам эксперта, произошла сиюминутная мобилизация элит, правящих групп вокруг Путина. Потому что он выгоден. Пока. Но это не значит, что это он стал причиной такой мобилизации. Это, акцентирует Виталий Кулик, не о способности Путина дальше быть во главе данной системы. Он нужен ей временно, на данном этапе.

"Так как он проявил слабость, после определенного периода шока произойдет переосмысление. И будет попытка номер два, три... Либо устранить Путина, либо ускорить транзит. И пытаться это сделать будут вплоть до смены власти", – прогнозирует эксперт.

Очевидно также, продолжает он, что каждая из групп влияния попытается милитаризироваться как можно быстрее.

"Нерешенность вопросов с вагнеровцами лишь ускорит эрозию системы, – уверен Виталий Кулик. – В некоторых российских городах снова начинают вешать плакаты о вербовке в данную ЧВК, возобновляется деятельность рекрутинговых контор. А в третьих странах постсоветского пространства рекрутинговые конторы "Вагнера" практически не прекращали работу. В Кыргызстане прикрыли буквально на день, а потом та возобновила работу… Так что всё еще впереди. Система, показав свою неспособность к противодействию, Путин, ничего не родивший в качестве контрмер, не решившийся сразу уничтожить Пригожина, а вступивший с ним в переговоры при посредничестве третьей страны (Беларусь) – это явное проявление слабости. Как и то, что размывается ответственность мятежников (слухи об аресте армейского генерала Суровикина и так далее), заведенные против них дела остановлены. Так что система идет постепенно в разнос. Хотелось бы, чтобы это сопровождалось народными бунтами и погромами".

Вырисовывается несколько версий произошедшего

Политтехнолог Юрий Подорожний отмечает, что на данный момент, на пятые сутки после мятежа, вырисовывается несколько версий произошедшего.

"Первая – самая очевидная и часто проговариваемая. Пригожин является выразителем той части армии, которая недовольна министром обороны Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым. И его восстание – это попытка донести до Путина эту позицию недовольных военных. Поэтому, мол, Пригожин сперва писал видосики, а потом не выдержал – и повел войска против Путина. Смешная версия, учитывая, что вся существование ЧВК "Вагнер" зависит от государственных денег, которые он может получать только из рук Путина", – отмечает эксперт.

Вторая версия – Пригожин поднял восстание, потому что Шойгу отдал приказ физически уничтожить владельца ЧВК, но что-то пошло не так, и Пригожин устроил поход на Москву.

"Но выглядит странно, что 25 тысяч вагнеровцев без особого труда двигались на Москву и практически не имели сопротивления хотя бы от хорошо тренированной и обеспеченной 770 тысячной Росгвардии. Это военизированная структура с полицейскими функциями не действовала. В противостояние включилось исключительно Минобороны, потерявшее 12 летчиков", – напоминает Юрий Подорожний.

Третья версия – об очередном тупом планировании.

"Кремлю требовалось очередное сотрясение русского общества в целом и армии в частности. Пригожинский бунт – это способ разоблачить всех недовольных, что поможет тоталитаризации российского общества, а Путин откроет себе путь к возможностям массовых репрессий. Но очередная тупость в планировании привела постановочную трагедию в фарс. Чем-то схоже с полномасштабным наступлением России 24 февраля 2022 года. Отголоски реалистичности этой версии можно увидеть хотя бы в плановом оглашении рейтинга Путина после подавления восстания. Пропагандисты объявили, что рейтинг президента вырос с 80 до 90 процентов. Да и сама недавняя речь Путина перед военными в Кремле абсолютно ложится в контекст этой версии", – считает эксперт.

Четвертая версия – Пригожин сошел с ума.

"И, наверное, ее можно было бы рассматривать. В конце концов, этот военный преступник характеризуется особой жестокостью на украинском фронте и способностью не останавливаться ни перед чем в достижении своих целей. Но безумием здесь и не пахнет, – уверен Юрий Подрожний. – Появление Лукашенко как того, кто якобы сумел остановить это восстание, только подтверждает театральность "бунта". Потому что, если Пригожин действительно посмел угрожать Путину и гипотетически мог захватить власть, то развязка этой ситуации должна быть одна – физическая ликвидация Пригожина любой ценой. Путин, который без колебаний подрывал многоэтажки, пошел на массовые жертвы в ситуации с захватом заложников во время "Норд Оста", сейчас разрешил Пригожину уходить? Просто идти в Беларусь, потому что так главарь вагнеровцев договорилсяс Лукашенко? Вспоминается мне, что во время событий Дубровцы тоже были миротворцы-переговорщики, например в лице Кобзона, но развязка – всех отравили газом (и 40 чеченских боевиков во главе с Мовсаром Басаевым, и около 900 зрителей мюзикла "Норд Ост"). А теперь Пригожин в Беларуси будет строить военную базу? За чей счет? Лукашенко? Я думаю, что нет тут ни безумия Пригожина, ни "миротворца" Лукашенко. Скорее всего, переброска Пригожина вместе с ЧВК "Вагнер" и дальше будет финансироваться из российского бюджета. А перед ним будет стоять задача – подготовка Белорусского фронта".

Эксперт отмечает, что Лукашенко, сопротивлявшийся втягиванию белорусской армии в боевые действия, а тем более открытие фронта с севера Украины, теперь получил и ядерное оружие, и военную мощь, имеющую достаточный боевой опыт.

"Впрочем, этот вариант (если он действительно задуман Кремлем) – такой же тупой и бестолковый, как вся эта т.н. "специальная военная операция". Но если он запущен, первые провокации мы увидим уже скоро, – прогнозирует Юрий Подорожний. – Рядом с Беларусью в июле будет проходить вильнюсский саммит НАТО. Так что ждем продолжения вагнеровской эпопеи только теперь с картофельным привкусом".

Власть оказалась абсолютно не готова к тому, что произошло в России

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко поделился таким комментарием:

"Сильных не любят, они не удобные, ими нельзя управлять. И вагнеровцы, о которых мы, конечно, не можем говорить, как о чем-то положительном, стали сильными внутри РФ. И ими стало тяжело управлять. Никто на сто процентов не понимает, почему они, почти дойдя до Москвы, развернулись. Возможно, вскоре мы узнаем более точные данные. Пока похоже на то, что Пригожин, пытаясь сохранить контроль над своей ЧВК, которую загоняли в официальные вооруженные силы, всячески пытался достучаться до Путина. Записывал обличающие Минобороны ролики, показывал всякие карты. Но достучаться не получилось. И тогда "достукиваться" пришлось с помощью этого вооруженного марша, захвата Ростова и Воронежа. "Мы их взбодрили", признался сам Пригожин, явно имея ввиду нынешний правителей России".

Власть, отмечает эксперт, оказалась абсолютно не готова к подобным вещам. Это, подчеркивает он, видно было по выражению лица Путина и его окружения, по вялому блеянью первых лиц государства.

"Когда подобные парамилитарные или милитарные структуры становятся очень сильными, они начинают беспокоить власть, потому как представляют реальную угрозу. Я говорил по этому поводу со своим американским знакомым, адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком. Он привел пример американской частной военной компании (ЧВК) Academi, более известной под своим старым названием Blackwater. Ее основал бывший офицер ВМС США, бизнесмен Эрик Принс. И когда эта структура стала очень сильной, государство фактически подмяло ее под себя. То есть, как только подобные частные структуры начинают показывать свою силу и власть понимает риски, она пытается их приручить или уничтожить. Приручить вагнеровцев не получилось. Так что, скорее всего, будут пытаться уничтожить — по крайней мере, Пригожина и костяк его полевых командиров. Возможно не сразу, но со временем".

То, что вагнеровцы перемещаются в Беларусь, им вряд ли поможет, считает Сергей Дойко.

"Но пока, – отмечает он, – всё на паузе. И Лукашенко какое-то время, вероятно, будет меньше стелиться под Путина, бравируя своей ролью в погашении конфликта и надеясь на (если что) помощь вагнеровцев. Впрочем, самому Лукашенко такая бочка с порохом как пригожинские наемники тоже не особо нужна под боком. Думаю, далее сценарий следующий: костяк вагнеровцев во главе с Пригожиным будут пытаться уничтожить, а если этого не выйдет, они снова устроят мятеж (возможно, с вовлечением разного рода союзников) – и уже не остановятся".

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