Путин послал элитам сигнал на выборах: что будет дальше происходить в РФ

После "переизбрания" Путин, вероятно, будет продолжать свой курс зарубежных конфликтов и репрессий внутри РФ, сообщает BBC . Война на территории Украины будет продолжаться, как и конфронтация России со странами Запада, а представителей российского общества будут делать еще милитаристским.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Названный представителями Центральной избирательной комиссии показатель в 87% астрономический, политики Запада не воспринимают ее правдоподобно. Однако в РФ эту цифру будут использовать, чтобы демонстрировать объединение россиян вокруг хозяина Кремля.

При этом озвученный показатель — 87% посылает четкий сигнал представителям российской политической элиты: "Примите к сведению, здесь все еще есть только один человек, контролирующий ситуацию, и в ближайшее время это не изменится". Это особенно для кремлевского режима после восстания ПВК "Вагнер".

В публикации утверждается, что "результаты" выборов, возможно, заставят Путина чувствовать себя более сильным, в частности, непобедимым. "Критики отмечают, что политическое доверие к лидеру — особенно чрезмерное — может быть опасным. Особенно при отсутствии системы сдержек и противовесов в политической системе страны. В сегодняшней России их немного", — отмечают журналисты издания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Китаю выгодно поддерживать Путина . Китай продолжает свои маневры вокруг русско-украинской войны. Уверяя, что не снабжает Россию летальным оружием и борется за скорейший мир, при этом он в разы за эти годы нарастил с ней товарооборот, помогая продолжать агрессию. Китайский лидер Си Цзиньпин не только признал более чем сомнительное переизбрание Путина президентом РФ, но и, похоже, Китай станет первой страной, куда тот отправится после своей очередной инаугурации.