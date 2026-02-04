logo

Россия Путин после разговора с Си Цзиньпином сделал новое заявление
НОВОСТИ

Путин после разговора с Си Цзиньпином сделал новое заявление

Путин убежден, что сотрудничество РФ и Китая стабилизирует мир.

4 февраля 2026, 20:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Внешнеполитическое партнерство между Москвой и Пекином продолжает играть стабилизирующую роль. Об этом во время телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпином заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Sky News.

Путин после разговора с Си Цзиньпином сделал новое заявление

Путин и Си (фото из открытых источников)

"В условиях растущей турбулентности в мире, внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным, стабилизирующим фактором. Готовы продолжать теснейшую координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на международных площадках — в ООН БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества — и, он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что объемы экспорта российской нефти остаются относительно стабильными, несмотря на сокращение импорта со стороны Индии.

По оценкам издания, в период с 3 января по 1 февраля Россия в среднем ежесуточно отгружала 3,27 млн баррелей нефти. Это на 50 тыс. баррелей больше, чем в предыдущем отчетном периоде в конце декабря – январе. В то же время выросла и выручка от нефтяного экспорта: она достигла 985 млн долларов в неделю. Дополнительные доходы Кремля принесло повышение цен на российскую нефть. По данным Argus Media, стоимость барреля с поставками из балтийских портов выросла до 40,34 доллара. Нефть с доставкой в Индию подорожала до 57,63 доллара за баррель – это самый высокий уровень за последние восемь недель.

В то же время структура покупателей претерпевает существенные изменения. Китай снова стал крупнейшим импортером российской нефти, тогда как поставки в Индию упали до минимума за три года. В январе РФ ежедневно экспортировала в Нью-Дели около 1,12 млн баррелей – самый низкий показатель с ноября 2022 года.



Источник: https://news.sky.com/video/russia-china-co-operation-stabilising-the-world-vladimir-putin-tells-xi-jinping-13503208
