Внешнеполитическое партнерство между Москвой и Пекином продолжает играть стабилизирующую роль. Об этом во время телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпином заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Sky News.

Путин и Си (фото из открытых источников)

"В условиях растущей турбулентности в мире, внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным, стабилизирующим фактором. Готовы продолжать теснейшую координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на международных площадках — в ООН БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества — и, он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что объемы экспорта российской нефти остаются относительно стабильными, несмотря на сокращение импорта со стороны Индии.

По оценкам издания, в период с 3 января по 1 февраля Россия в среднем ежесуточно отгружала 3,27 млн баррелей нефти. Это на 50 тыс. баррелей больше, чем в предыдущем отчетном периоде в конце декабря – январе. В то же время выросла и выручка от нефтяного экспорта: она достигла 985 млн долларов в неделю. Дополнительные доходы Кремля принесло повышение цен на российскую нефть. По данным Argus Media, стоимость барреля с поставками из балтийских портов выросла до 40,34 доллара. Нефть с доставкой в Индию подорожала до 57,63 доллара за баррель – это самый высокий уровень за последние восемь недель.

В то же время структура покупателей претерпевает существенные изменения. Китай снова стал крупнейшим импортером российской нефти, тогда как поставки в Индию упали до минимума за три года. В январе РФ ежедневно экспортировала в Нью-Дели около 1,12 млн баррелей – самый низкий показатель с ноября 2022 года.

