logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін після розмови із Сі Цзіньпіном зробив нову заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін після розмови із Сі Цзіньпіном зробив нову заяву

Путін переконаний, що співробітництво РФ і Китаю стабілізує світ.

4 лютого 2026, 20:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Зовнішньополітичне партнерство між Москвою та Пекіном продовжує відігравати стабілізуючу роль. Про це під час телефонної розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Sky News.

Путін після розмови із Сі Цзіньпіном зробив нову заяву

Путін і Сі (фото з відкритих джерел)

"В умовах зростаючої турбулентності у світі, зовнішньополітична зв’язка Москви і Пекіна лишається важливим, стабілізуючим фактором. Готові продовжувати найтіснішу координацію по глобальних і регіональних сюжетах як на двосторонньому треку, так і на міжнародних майданчиках — в ООН БРІКС, Шанхайській організації співробітництва та інших, де російсько-китайський тандем грає ключову роль", — заявив він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що обсяги експорту російської нафти залишаються відносно стабільними, попри скорочення імпорту з боку Індії.

За оцінками видання, у період з 3 січня по 1 лютого Росія в середньому щодоби відвантажувала 3,27 млн барелів нафти. Це на 50 тис. барелів більше, ніж у попередній звітний період наприкінці грудня – січні. Водночас зросла й виручка від нафтового експорту: вона сягнула 985 млн доларів на тиждень. Додаткові доходи Кремлю принесло підвищення цін на російську нафту. За даними Argus Media, вартість бареля з постачанням з балтійських портів зросла до 40,34 долара. Нафта з доставкою до Індії подорожчала до 57,63 долара за барель – це найвищий рівень за останні вісім тижнів.

Водночас структура покупців зазнає суттєвих змін. Китай знову став найбільшим імпортером російської нафти, тоді як поставки до Індії впали до мінімуму за понад три роки. У січні РФ щоденно експортувала до Нью-Делі близько 1,12 млн барелів – найнижчий показник із листопада 2022 року.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.sky.com/video/russia-china-co-operation-stabilising-the-world-vladimir-putin-tells-xi-jinping-13503208
Теги:

Новини

Всі новини