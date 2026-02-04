Путін після розмови із Сі Цзіньпіном зробив нову заяву

Зовнішньополітичне партнерство між Москвою та Пекіном продовжує відігравати стабілізуючу роль. Про це під час телефонної розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Sky News.

Путін і Сі (фото з відкритих джерел)

"В умовах зростаючої турбулентності у світі, зовнішньополітична зв’язка Москви і Пекіна лишається важливим, стабілізуючим фактором. Готові продовжувати найтіснішу координацію по глобальних і регіональних сюжетах як на двосторонньому треку, так і на міжнародних майданчиках — в ООН БРІКС, Шанхайській організації співробітництва та інших, де російсько-китайський тандем грає ключову роль", — заявив він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що обсяги експорту російської нафти залишаються відносно стабільними, попри скорочення імпорту з боку Індії.

За оцінками видання, у період з 3 січня по 1 лютого Росія в середньому щодоби відвантажувала 3,27 млн барелів нафти. Це на 50 тис. барелів більше, ніж у попередній звітний період наприкінці грудня – січні. Водночас зросла й виручка від нафтового експорту: вона сягнула 985 млн доларів на тиждень. Додаткові доходи Кремлю принесло підвищення цін на російську нафту. За даними Argus Media, вартість бареля з постачанням з балтійських портів зросла до 40,34 долара. Нафта з доставкою до Індії подорожчала до 57,63 долара за барель – це найвищий рівень за останні вісім тижнів.

Водночас структура покупців зазнає суттєвих змін. Китай знову став найбільшим імпортером російської нафти, тоді як поставки до Індії впали до мінімуму за понад три роки. У січні РФ щоденно експортувала до Нью-Делі близько 1,12 млн барелів – найнижчий показник із листопада 2022 року.

