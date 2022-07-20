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Путин посоветовал молодежи в России пить иван-чай вместо Coca-Cola

Диктатор Владимир Путин приказал россиянам пить иван-чай

сегодня, 22:36
Автор:

Лиля Воробьева
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Путин посоветовал гражданам России, в частности, молодежи, вместо Coca-Cola пить иван-чай, ведь в любимом напитке многих россиян много химии. Об этом сообщают российские СМИ пропаганды.

Путин посоветовал молодежи в России пить иван-чай вместо Coca-Cola

Путин посоветовал пить иван-чай вместо Coca-Cola (фото из открытых источников)

Такую фразу Путин сказал, во время форума, где рассказывали о важности и пользе иван-чая.

Слушая информацию, глава Кремля Путин поручил министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву начать производство в стране напитки из травы иван-чай и запустить их в массовое производство.

Также Путин заявил, что даже лично готов ее собирать.

"Действительно, иван-чай наверняка полезнее, чем какая-нибудь Coca-Cola. Там одна химия", — заявил диктатор.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин сильно хромал на выходе из самолета в Иране . Глава Кремля снова дал повод для того, чтобы мир заговорил о состоянии его здоровья. Во время своего визита в Иран Путин заметного хромал выходя из самолета. На опубликованном видео в сети видно, что Путин, спускаясь с ступенек самолета, странно хромал, а с последней ступени вообще спрыгнул. Перед тем, кто спускался на землю, так странно себя не вели. Многие СМИ уже не в первый раз писали о том, что у хозяина Кремля проблемы с ногой. Вероятно о себе дает знать старая травма, болезнь или старость. Конечно, все это предположение, ведь официальный Кремль очень тщательно бережет тайну о здоровье Путина и никогда официальных заявлений по этому поводу не делает. На все такие вопросы преимущественно отвечает спикер Путина Дмитрий Песков, убеждающий, что с ним все хорошо. О проблемах со здоровьем Путина даже проговорился непризнанный президент Беларуси Лукашенко, который заявил, что у Путина проблемы с позвоночником, потому что вроде бы очень любит дзюдо.



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Источник: https://tass.ru/obschestvo/15265623?utm_source=pravda.com.ua&utm_medium=referral&utm_campaign=pravda.com.ua&utm_referrer=pravda.com.ua
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