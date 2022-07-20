Путин посоветовал молодежи в России пить иван-чай вместо Coca-Cola

Путин посоветовал гражданам России, в частности, молодежи, вместо Coca-Cola пить иван-чай, ведь в любимом напитке многих россиян много химии. Об этом сообщают российские СМИ пропаганды.

Путин посоветовал пить иван-чай вместо Coca-Cola (фото из открытых источников)

Такую фразу Путин сказал, во время форума, где рассказывали о важности и пользе иван-чая.

Слушая информацию, глава Кремля Путин поручил министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву начать производство в стране напитки из травы иван-чай и запустить их в массовое производство.

Также Путин заявил, что даже лично готов ее собирать.