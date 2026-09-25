Спецпредставитель российского руководства Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, причем основное внимание сейчас уделяется возможному экономическому взаимодействию между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва рассматривает экономическое сотрудничество с Вашингтоном как потенциально взаимовыгодное направление. Однако на сегодняшний день полноценного взаимодействия между двумя странами в этой сфере нет.

"Взаимодействие России и США могло бы быть выгодным, но пока оно отсутствует", — заявил Песков.

Дмитриев в последние месяцы выступает одним из ключевых участников российско-американских контактов. Его переговоры с представителями администрации президента США проходят параллельно с обсуждением более широких вопросов отношений Москвы и Вашингтона.

В Кремле при этом не раскрывают конкретный перечень экономических проектов, которые могли бы стать предметом будущих договоренностей. Неясно также, идет ли речь о потенциальных инвестициях, торговле, энергетике или других направлениях.

Заявление Пескова прозвучало на фоне попыток Москвы и Вашингтона поддерживать прямой канал коммуникации. Экономическая повестка при этом может стать одним из отдельных треков переговоров, не связанных напрямую с наиболее сложными политическими вопросами.

Таким образом, Москва продолжает искать точки соприкосновения с Вашингтоном, однако экономический трек остается скорее предметом переговоров, чем уже действующим направлением российско-американских отношений.

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