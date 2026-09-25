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Путин поставил конкретную цель: Песков раскрыл, зачем на самом деле Дмитриев отправился в США

Спецпредставитель Путина продолжает контакты с американской стороной. В Кремле признают: потенциальное экономическое сотрудничество выгодно обеим странам, но пока его практически нет

25 сентября 2026, 13:42
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Кравцев Сергей

Спецпредставитель российского руководства Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, причем основное внимание сейчас уделяется возможному экономическому взаимодействию между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Путин поставил конкретную цель: Песков раскрыл, зачем на самом деле Дмитриев отправился в США

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва рассматривает экономическое сотрудничество с Вашингтоном как потенциально взаимовыгодное направление. Однако на сегодняшний день полноценного взаимодействия между двумя странами в этой сфере нет.

"Взаимодействие России и США могло бы быть выгодным, но пока оно отсутствует", — заявил Песков.

Дмитриев в последние месяцы выступает одним из ключевых участников российско-американских контактов. Его переговоры с представителями администрации президента США проходят параллельно с обсуждением более широких вопросов отношений Москвы и Вашингтона.

В Кремле при этом не раскрывают конкретный перечень экономических проектов, которые могли бы стать предметом будущих договоренностей. Неясно также, идет ли речь о потенциальных инвестициях, торговле, энергетике или других направлениях.

Заявление Пескова прозвучало на фоне попыток Москвы и Вашингтона поддерживать прямой канал коммуникации. Экономическая повестка при этом может стать одним из отдельных треков переговоров, не связанных напрямую с наиболее сложными политическими вопросами.

Таким образом, Москва продолжает искать точки соприкосновения с Вашингтоном, однако экономический трек остается скорее предметом переговоров, чем уже действующим направлением российско-американских отношений.

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