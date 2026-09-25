Спецпредставник російського керівництва Кирило Дмитрієв продовжує контакти з американськими переговорниками, причому основна увага зараз приділяється можливій економічній взаємодії між Росією та США. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Москва розглядає економічну співпрацю з Вашингтоном як потенційно взаємовигідний напрямок. Однак на сьогодні повноцінної взаємодії між двома країнами у цій сфері немає.

"Взаємодія Росії та США могла б бути вигідною, але поки вона відсутня", — заявив Пєсков.

Дмитрієв останніми місяцями виступає одним із ключових учасників російсько-американських контактів. Його переговори з представниками адміністрації президента США відбуваються паралельно з обговоренням ширших питань відносин Москви та Вашингтона.

У Кремлі не розкривають конкретний перелік економічних проектів, які могли б стати предметом майбутніх домовленостей. Неясно також, чи йдеться про потенційні інвестиції, торгівлю, енергетику чи інші напрями.

Заява Пєскова прозвучала на тлі спроб Москви та Вашингтона підтримувати прямий канал комунікації. Економічний порядок денний може стати одним з окремих треків переговорів, не пов'язаних безпосередньо з найбільш складними політичними питаннями.

Таким чином, Москва продовжує шукати точки дотику з Вашингтоном, проте економічний трек залишається скоріше предметом переговорів, ніж діючим напрямом російсько-американських відносин.

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