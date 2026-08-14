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Путин поставил Минобороны задачу по ЕС и НАТО: она должна быть выполнена уже в 2026 году

Россия якобы хочет использовать Молдову как полигон для дестабилизации Запада

14 августа 2026, 15:25
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Кравцев Сергей

Россия готовит масштабную операцию, целью которой может стать ослабление Европейского Союза и НАТО изнутри. Одним из ключевых направлений этой стратегии Москва якобы избрала Молдову, где Кремль стремится усилить свое влияние в преддверии политически важных событий. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей американских и европейских спецслужб, а также документы, изучаемые журналистами.

Путин поставил Минобороны задачу по ЕС и НАТО: она должна быть выполнена уже в 2026 году

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным источников, среди главных стратегических целей Кремля остаются война против Украины и установление контроля над Молдовой. Один из возможных сценариев предполагает продвижение российских войск на юг Украины и создание сухопутного коридора в оккупированное Приднестровье.

В то же время Россия, по данным разведок, делает ставку не только на военную силу. ГРУ якобы организовывало тренировки для молодых молдован в Сербии, Боснии и России. Их учили действовать во время массовых протестов, прорывать полицейские границы, производить самодельные взрывные устройства и использовать дроны для сброса взрывчатки.

Отдельным направлением стала операция по влиянию на выборы. В материале говорится о сети покупки голосов, связанной с молдавским бизнесменом Иланом Шором и российскими чиновниками. По оценкам журналистов, к ней могли привлечь более 150 тысяч человек.

Перед референдумом 2024 года, по данным NYT, на выплаты участникам такой кампании потратили около 20 млн. долларов. К пропагандистской работе вроде бы пытались привлекать даже православных священников, предлагая им деньги за агитацию.

Таким образом, Москва, по оценке западных спецслужб, стремится создать в Молдове внутренний кризис, который в дальнейшем можно будет использовать для давления на всю Европу. Именно поэтому ситуация в стране рассматривается как возможный тест новой российской стратегии.

Также издание "Комментарии" сообщало – НАТО грозит развал: на какой шаг решилась Турция.



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Источник: https://www.nytimes.com/2026/08/14/world/europe/russia-moldova-putin.html
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