Путин поставил россиян перед выбором: будет ли Кремль продолжать войну

Выборы в российскую Госдуму, прошедшие 18-20 сентября, Кремль стремится представить как подтверждение поддержки курса Владимира Путина. По оценке Института изучения войны (ISW), результаты голосования вписываются в более широкую кампанию по дальнейшей милитаризации российской политической системы.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, "Единая Россия" получает 355 из 450 депутатских мест – около 78% состава Госдумы. Это больше нынешнего показателя партии и значительно превышает отметку в 226 мандатов, необходимую для абсолютного большинства.

Отдельное внимание ISW обращает на присутствие ветеранов войны против Украины. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил о 49 ветеранах, которые получили депутатские мандаты. При этом ранее сообщалась другая цифра – 86 ветеранов и два представителя "Юнармии", однако позднее это заявление было отозвано.

Еще до выборов кремлевский военкор и кандидат от "Единой России" Евгений Поддубный говорил, что партия рассчитывает провести в Госдуму от 40 до 100 ветеранов. В итоге озвученные 49 депутатов оказались ближе к нижней границе этого диапазона.

ISW считает, что появление значительного числа участников войны в парламенте может укрепить позиции сторонников дальнейшей милитаризации государства. При этом российские власти уже начали трактовать результаты как демонстрацию поддержки политики Путина.

Одновременно независимые наблюдатели сообщали о нарушениях во время голосования, включая заявления о вбросах, давлении на избирателей и ограничениях для наблюдателей.

В Кремле же делают акцент на противоположной интерпретации. По оценке ISW, российское руководство может использовать результаты выборов для обоснования дальнейших требований к обществу, включая возможные новые меры мобилизационного характера и продолжение войны против Украины.

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