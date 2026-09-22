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Путин поставил россиян перед выбором: будет ли Кремль продолжать войну

ISW связывает итоги выборов с дальнейшей милитаризацией российской власти и попыткой представить голосование как поддержку войны против Украины

22 сентября 2026, 07:45
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Кравцев Сергей

Выборы в российскую Госдуму, прошедшие 18-20 сентября, Кремль стремится представить как подтверждение поддержки курса Владимира Путина. По оценке Института изучения войны (ISW), результаты голосования вписываются в более широкую кампанию по дальнейшей милитаризации российской политической системы.

Путин поставил россиян перед выбором: будет ли Кремль продолжать войну

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, "Единая Россия" получает 355 из 450 депутатских мест – около 78% состава Госдумы. Это больше нынешнего показателя партии и значительно превышает отметку в 226 мандатов, необходимую для абсолютного большинства.

Отдельное внимание ISW обращает на присутствие ветеранов войны против Украины. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил о 49 ветеранах, которые получили депутатские мандаты. При этом ранее сообщалась другая цифра – 86 ветеранов и два представителя "Юнармии", однако позднее это заявление было отозвано.

Еще до выборов кремлевский военкор и кандидат от "Единой России" Евгений Поддубный говорил, что партия рассчитывает провести в Госдуму от 40 до 100 ветеранов. В итоге озвученные 49 депутатов оказались ближе к нижней границе этого диапазона.

ISW считает, что появление значительного числа участников войны в парламенте может укрепить позиции сторонников дальнейшей милитаризации государства. При этом российские власти уже начали трактовать результаты как демонстрацию поддержки политики Путина.

Одновременно независимые наблюдатели сообщали о нарушениях во время голосования, включая заявления о вбросах, давлении на избирателей и ограничениях для наблюдателей.

В Кремле же делают акцент на противоположной интерпретации. По оценке ISW, российское руководство может использовать результаты выборов для обоснования дальнейших требований к обществу, включая возможные новые меры мобилизационного характера и продолжение войны против Украины.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-21-2026/
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