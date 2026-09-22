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Путін поставив росіян перед вибором: чи продовжуватиме Кремль війну

ISW пов'язує підсумки виборів з подальшою мілітаризацією російської влади та спробою подати голосування як підтримку війни проти України

22 вересня 2026, 07:45
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Кравцев Сергей

Вибори до російської Держдуми, що відбулися 18-20 вересня, Кремль прагне подати як підтвердження підтримки курсу Володимира Путіна. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), результати голосування вписуються в ширшу кампанію подальшої мілітаризації російської політичної системи.

Путін поставив росіян перед вибором: чи продовжуватиме Кремль війну

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, "Єдина Росія" отримує 355 із 450 депутатських місць – близько 78% складу Держдуми. Це більше за нинішній показник партії і значно перевищує позначку 226 мандатів, необхідну для абсолютної більшості.

Окрему увагу ISW звертає на присутність ветеранів війни проти України. Секретар генради "Єдиної Росії" Володимир Якушев заявив про 49 ветеранів, які отримали депутатські мандати. При цьому раніше повідомлялася інша цифра – 86 ветеранів та два представники "Юнармії", проте пізніше ця заява була відкликана.

Ще до виборів кремлівський воєнкор та кандидат від "Єдиної Росії" Євген Піддубний говорив, що партія розраховує провести до Держдуми від 40 до 100 ветеранів. У результаті озвучені 49 депутатів виявилися ближчими до нижньої межі цього діапазону.

ISW вважає, що поява значної кількості учасників війни у парламенті може зміцнити позиції прихильників подальшої мілітаризації держави. При цьому російська влада вже почала трактувати результати як демонстрацію підтримки політики Путіна.

Одночасно незалежні спостерігачі повідомляли про порушення під час голосування, включаючи заяви про вкидання, тиск на виборців та обмеження для спостерігачів.

У Кремлі ж наголошують на протилежній інтерпретації. За оцінкою ISW, російське керівництво може використати результати виборів для обґрунтування подальших вимог до суспільства, включаючи можливі нові заходи мобілізаційного характеру та продовження війни проти України.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-21-2026/
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