Путин поставил вопрос ребром – хочет от НАТО гарантий, что Украина не вступит в Альянс

Президент России Владимир Путин хочет получить от стран Североатлантического Альянса гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток. Иными словами, что к Альянсу никогда не присоединиться Украина. Москва надеется на такие предметные переговоры с НАТО. Как передает издание "Комментарии", об этом Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, пишет "РБК".

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что главные гарантии о том, что НАТО не будет продвигаться на восток Москва хочет получить от США, а также от других стран Альянса. Президент РФ высказал надежду, что вместе с НАТО удастся выработать договоренности, которые исключат какие-либо продвижения Альянса.

При этом Владимир Путин уточнил, что речь идет о полноценном юридическом документе, а не об устном заверении стран НАТО. Потому как на словах получается одно, а на деле – совсем другое.

Путин также выразил возмущение, что обеспокоенность России никто не учитывает на Западе. В связи с этим напряженность между РФ и НАТО увеличивает, в первую очередь, из-за того, что инфраструктура НАТО все ближе к российской границе. Президент РФ поспешил добавить, что Россия не есть стороной, от которой исходит опасность или угрозы, Москва лишь реагирует на приближение НАТО к своим границам и принимает соответствующие военно-технические меры.

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