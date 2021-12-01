logo

BTC/USD

58142.25

ETH/USD

4707.15

LTC/USD

214.24

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин поставил вопрос ребром – хочет от НАТО гарантий, что Украина не вступит в Альянс
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин поставил вопрос ребром – хочет от НАТО гарантий, что Украина не вступит в Альянс

Президент России Владимир Путин хочет начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток

сегодня, 16:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин хочет получить от стран Североатлантического Альянса гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток. Иными словами, что к Альянсу никогда не присоединиться Украина. Москва надеется на такие предметные переговоры с НАТО. Как передает издание "Комментарии", об этом Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, пишет "РБК".

Путин поставил вопрос ребром – хочет от НАТО гарантий, что Украина не вступит в Альянс

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что главные гарантии о том, что НАТО не будет продвигаться на восток Москва хочет получить от США, а также от других стран Альянса. Президент РФ высказал надежду, что вместе с НАТО удастся выработать договоренности, которые исключат какие-либо продвижения Альянса.

При этом Владимир Путин уточнил, что речь идет о полноценном юридическом документе, а не об устном заверении стран НАТО. Потому как на словах получается одно, а на деле – совсем другое.

Путин также выразил возмущение, что обеспокоенность России никто не учитывает на Западе. В связи с этим напряженность между РФ и НАТО увеличивает, в первую очередь, из-за того, что инфраструктура НАТО все ближе к российской границе. Президент РФ поспешил добавить, что Россия не есть стороной, от которой исходит опасность или угрозы, Москва лишь реагирует на приближение НАТО к своим границам и принимает соответствующие военно-технические меры.

Читайте также на портале "Комментарии" — в путинскую "Единую Россию" набирают жителей ОРДЛО. Эксперты в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" рассказали, к чему это может привести и как реагировать Украине.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61a752f59a79476a0ff880de?from=from_main_2
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!