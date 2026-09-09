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«Путин повторяет роковую ошибку Третьего рейха»: почему Россия скоро проиграет

«Люди сплотятся вокруг власти»: Сикорский на исторических примерах доказал нелепость российских атак на украинскую столицу

9 сентября 2026, 13:19
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Недилько Ксения

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг жесткой критике воздушный террор России против гражданского населения Украины, проведя прямые исторические параллели с событиями Второй мировой войны. В эфире телеканала Polsat News польский дипломат, анализируя регулярные удары Москвы по Киеву, подчеркнул, что военные преступления оккупантов никоим образом не приближают Кремль к его стратегической цели и не способны остановить Силы обороны на передовой.

«Путин повторяет роковую ошибку Третьего рейха»: почему Россия скоро проиграет

Путин

"Когда бьют по городу и убивают два или 12 человек в день, это никак не влияет на способность украинской армии оборонять Донбасс", — констатировал руководитель польского внешнеполитического ведомства.

Дипломат убежден, что российское руководство находится в плену опасных иллюзий в надежде сломить волю украинцев к сопротивлению из-за запугивания и разрушения гражданских объектов. Однако мировая история уже неоднократно доказывала ложность подобных расчетов.

"Россияне могут думать, что это приведет к запугиванию населения и влиянию населения на политическую власть, – отметил Радослав Сикорский. — На это рассчитывали немцы, когда бомбили Ковентри или Лондон. На это частенько рассчитывали и союзники, когда бомбили Гамбург, Берлин или Дрезден".

Глава МИД Польши резюмировал, что в обоих случаях прошлого столетия столь жестокая стратегия оказалась абсолютно провальной и привела к противоположным результатам, которые сейчас можно наблюдать и в Украине.

"И в обоих случаях это оказалось контрпродуктивным, — подытожил польский министр. — Люди, когда их атакуют, сплачиваются вокруг власти".

Следует отметить, что Польша остается одним из ключевых европейских партнеров Украины, последовательно выступая за усиление украинской противовоздушной обороны для защиты мирных городов от российского ракетного и дронового террора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых подробно обсудили войну в Украине и будущее двусторонних отношений.



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