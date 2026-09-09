«Путин повторяет роковую ошибку Третьего рейха»: почему Россия скоро проиграет

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг жесткой критике воздушный террор России против гражданского населения Украины, проведя прямые исторические параллели с событиями Второй мировой войны. В эфире телеканала Polsat News польский дипломат, анализируя регулярные удары Москвы по Киеву, подчеркнул, что военные преступления оккупантов никоим образом не приближают Кремль к его стратегической цели и не способны остановить Силы обороны на передовой.
Путин
Дипломат убежден, что российское руководство находится в плену опасных иллюзий в надежде сломить волю украинцев к сопротивлению из-за запугивания и разрушения гражданских объектов. Однако мировая история уже неоднократно доказывала ложность подобных расчетов.
Глава МИД Польши резюмировал, что в обоих случаях прошлого столетия столь жестокая стратегия оказалась абсолютно провальной и привела к противоположным результатам, которые сейчас можно наблюдать и в Украине.
Следует отметить, что Польша остается одним из ключевых европейских партнеров Украины, последовательно выступая за усиление украинской противовоздушной обороны для защиты мирных городов от российского ракетного и дронового террора.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых подробно обсудили войну в Украине и будущее двусторонних отношений.