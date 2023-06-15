Путин поздравил с юбилеем "дорогого друга": о каком мировом лидере идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина по случаю его 70-летнего юбилея. Соответствующий текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля. Текст поздравления российского президента переполнен комплиментами в адрес Си Цзиньпина. Чтобы подчеркнуть свое почтение Путин назвал китайского лидера "дорогим другом".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Также Путин написал, что рассчитывает на продолжение "конструктивного диалога" по вопросам двусторонней и международной повестки дня "на благо народов России и Китая".
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне активно продолжают использовать для ударов по Украине иранские дроны, а производить их помогает Китайская Народная Республика (КНР). В материале The Wall Street Journal сообщается, что об этом идет речь в расследовании британской группы Conflict Armament Research, которая занимаются отслеживанием цепочек поставок вооружений. Что можно сказать на данный момент о китайской угрозе в ракурсе российско-украинского войны и в принципе глобального противостояния? Рискнет ли Пекин помогать Москве больше, чем уже делает, а также попытаться устроить собственную "победоносную войну" с тем же Тайванем, в районе которого он периодически устраивает стрельбу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости