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Путин поздравил с юбилеем "дорогого друга": о каком мировом лидере идет речь

Глава страны-агрессора написал, что рассчитывает на продолжение "конструктивного диалога" с лидером Китая

сегодня, 15:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина по случаю его 70-летнего юбилея. Соответствующий текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля. Текст поздравления российского президента переполнен комплиментами в адрес Си Цзиньпина. Чтобы подчеркнуть свое почтение Путин назвал китайского лидера "дорогим другом".

Путин поздравил с юбилеем "дорогого друга": о каком мировом лидере идет речь

Владимир Путин. Фото из открытых источников


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"Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях", — говорится в поздравлении.

Также Путин написал, что рассчитывает на продолжение "конструктивного диалога" по вопросам двусторонней и международной повестки дня "на благо народов России и Китая".

"Искренне желаю вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — заключает Владимир Путин.

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