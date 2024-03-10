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Путин позвал новую пассию на отдых и открестился от Кабаевой

Мизулина якобы сказала, что ей нравятся "решительные" мужчины

10 марта 2024, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские пропагандисты каждый день обнародуют новые новости о личной жизни президента РФ Владимира Путина.

Путин позвал новую пассию на отдых и открестился от Кабаевой

Екатерина Мизулина (фото из открытых источников)

При этом, как информирует пропагандистский телеграмм-канал " Кремлевская табакерка ", хозяин Кремля пригласил свою новую пассию Екатерину Мизулину уехать в Сочи на несколько дней.

Причина такого поступка – будто возможно оскорбление Мизулиной. "Екатерина Мизулина сильно расстроилась и даже разозлилась из-за слов Владимира Путина, что их роман вымысел. Во время последнего разговора она попросила Владимира Владимира", — написало СМИ.

К тому же, как далее говорится в информации телеграмм-канала, она требует большей решительности и не отвлекаться на прошлое.

"Президент был удивительно мягким и дал понять, что с Кабаевой его сейчас ничего не связывает, но он когда-то взял на себя какие-то обязательства, и будет правильным, если эти обязательства будут соблюдены. Подозреваем, речь идет о детях , однако утверждать не станем", – сообщают на канале.

Далее в публикации утверждают, что хозяин Кремля даже настоял на подарке. "Сейчас выборы, сами понимаете. Но после предлагаю найти день-два и улететь в Сочи. Полноценный отпуск не обещаю, но мы отлично проведем время".

Мизулина сказала, что будет ждать этого времени с нетерпением, заключают на канале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РосСМИ показали забытую Кабаеву. Как говорят, любовница хозяина Кремля, который хочет захватить всю Украину, Алина Кабаева появилась на светском мероприятии. Как сообщают российские пропагандистские издания, бывшая спортсменка появилась на публике в Минске, где проходил один из конкурсов художественной гимнастики. Она, прибывшая сюда не сама, ее сопровождал муж и старый друг Дмитрий Губерниев.



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