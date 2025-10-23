Путин предупредил Белый дом после новых санкций США против РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что новые санкции США против России — попытка давления на страну. Об этом сообщают российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин назвал действия Вашингтона недружественным шагом, который, по его словам, не способствует укреплению российско-американских отношений. Он также напомнил, что в свой первый президентский срок Дональд Трамп ввел против России наибольшее количество санкций.

"Новые санкции США – попытка оказывать давление на Россию. Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением. Санкции – недружественный акт, он не укрепляет российско-американские отношения", — отметил президент.

Путин также сообщил, что говорил с Трампом о влиянии ситуации с поставками российской нефти в мире на цены, в том числе и в США. Без углеводородов в ближайшие десятилетия не обойтись, подчеркнул президент.

Он принялся убеждать, что якобы вклад России в мировой энергобаланс очень значителен, нарушать энергобаланс – не в интересах стран, пытающихся это делать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после двойного удара санкциями ЕС и США об энергетическом рынке РФ. Путин вышел на публику и начал разыгрывать старую комическую историю, где РФ не боится санкций. Диктатор принялся уверять, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. А также пошутил об отмене поставок унитазов из России в ЕС.

Стоит отметить, что шутка Путину далась не просто, ведь на его лице читалось, что ему совсем не до смеха.

"То, что отменили приобретение наших унитазов, это им будет дорого стоить. Они им были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении России", — пытался смеяться Путин.

Также он заявил, что российская энергетика чувствует себя уверенно, невзирая на то, что определенные потери будут.

