logo

BTC/USD

110339

ETH/USD

3919.15

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин предупредил Белый дом после новых санкций США против РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин предупредил Белый дом после новых санкций США против РФ

Путин напомнил, что Трамп во время своего первого срока ввел самое большое количество санкций против РФ

23 октября 2025, 20:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что новые санкции США против России — попытка давления на страну. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин предупредил Белый дом после новых санкций США против РФ

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин назвал действия Вашингтона недружественным шагом, который, по его словам, не способствует укреплению российско-американских отношений. Он также напомнил, что в свой первый президентский срок Дональд Трамп ввел против России наибольшее количество санкций.

"Новые санкции США – попытка оказывать давление на Россию. Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением. Санкции – недружественный акт, он не укрепляет российско-американские отношения", — отметил президент.

Путин также сообщил, что говорил с Трампом о влиянии ситуации с поставками российской нефти в мире на цены, в том числе и в США. Без углеводородов в ближайшие десятилетия не обойтись, подчеркнул президент.

Он принялся убеждать, что якобы вклад России в мировой энергобаланс очень значителен, нарушать энергобаланс – не в интересах стран, пытающихся это делать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после двойного удара санкциями ЕС и США об энергетическом рынке РФ. Путин вышел на публику и начал разыгрывать старую комическую историю, где РФ не боится санкций. Диктатор принялся уверять, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. А также пошутил об отмене поставок унитазов из России в ЕС.

Стоит отметить, что шутка Путину далась не просто, ведь на его лице читалось, что ему совсем не до смеха.

"То, что отменили приобретение наших унитазов, это им будет дорого стоить. Они им были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении России", — пытался смеяться Путин.

Также он заявил, что российская энергетика чувствует себя уверенно, невзирая на то, что определенные потери будут.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости