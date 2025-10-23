Путін висміяв 19-й пакет санкцій ЄС: що з ним не так

Після подвійного удару санкціями ЄС та США про енергетичному ринку РФ. Путін вийшов на публіку та почав розігрувати стару комічну історію, де нібито РФ не боїться санкцій. Диктатор взявся запевняти, що нібито нові санкції істотно не позначаться на економічному самопочутті Росії. А також пожартував, про скасування поставок унітазів з Росії до ЄС.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Варто зазначити, що жарт Путіну дався не просто, адже на його обличчі читалося, що йому зовсім не до сміху.

"Те, що скасували придбання наших унітазів, це їм дорого коштуватиме. Вони їм були б потрібні в сьогоднішній ситуації, якщо вони і далі продовжуватимуть таку ж політику щодо Росії",- намагався сміятися Путін.

Також він заявив, що російська енергетика почувається впевнено, незважаючи на те, що певні втрати будуть. А тиснути на Росію санкціями марно.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що очільник Кремля під час свого нового спічу взявся розповідати, чому з Трампом нічого не вийшло. За його словами, зустріч з Трампом у Будапешті не скасована, а швидше за все перенесена.

" В останній телефонній розмові і сама зустріч, і місце її проведення були запропоновані американською стороною. І я погодився з цим і сказав про те, що, безумовно, такі зустрічі потрібно добре готувати. І для мене, і для американського президента було б помилкою підійти до цього легко і вийти після цієї зустрічі без очікуваного результату",- заявив він.

"Зараз я бачу заяви про те, що президент США вирішив скасувати або перенести цю зустріч, швидше перенести. Завжди діалог краще, ніж конфронтація, ніж якісь суперечки або тим більше війна. Тому ми завжди це підтримували, продовження діалогу, і зараз це підтримуємо",- сказав він.

