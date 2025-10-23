logo_ukra

BTC/USD

110339

ETH/USD

3919.15

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін висміяв 19-й пакет санкцій ЄС: що з ним не так
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін висміяв 19-й пакет санкцій ЄС: що з ним не так

Путін намагався пожартувати про новий пакет санкцій ЄС

23 жовтня 2025, 19:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Після подвійного удару санкціями ЄС та США про енергетичному ринку РФ. Путін вийшов на публіку та почав розігрувати стару комічну історію, де нібито РФ не боїться санкцій. Диктатор взявся запевняти, що нібито нові санкції істотно не позначаться на економічному самопочутті Росії. А також пожартував, про скасування поставок унітазів з Росії до ЄС.

Путін висміяв 19-й пакет санкцій ЄС: що з ним не так

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Варто зазначити, що жарт Путіну дався не просто, адже на його обличчі читалося, що йому зовсім не до сміху.

"Те, що скасували придбання наших унітазів, це їм дорого коштуватиме. Вони їм були б потрібні в сьогоднішній ситуації, якщо вони і далі продовжуватимуть таку ж політику щодо Росії",- намагався сміятися Путін.

Також він заявив, що російська енергетика почувається впевнено, незважаючи на те, що певні втрати будуть. А тиснути на Росію санкціями марно.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що очільник Кремля під час свого нового спічу взявся розповідати, чому з Трампом нічого не вийшло. За його словами, зустріч з Трампом у Будапешті не скасована, а швидше за все перенесена.

" В останній телефонній розмові і сама зустріч, і місце її проведення були запропоновані американською стороною. І я погодився з цим і сказав про те, що, безумовно, такі зустрічі потрібно добре готувати. І для мене, і для американського президента було б помилкою підійти до цього легко і вийти після цієї зустрічі без очікуваного результату",- заявив він.

"Зараз я бачу заяви про те, що президент США вирішив скасувати або перенести цю зустріч, швидше перенести. Завжди діалог краще, ніж конфронтація, ніж якісь суперечки або тим більше війна. Тому ми завжди це підтримували, продовження діалогу, і зараз це підтримуємо",- сказав він.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини