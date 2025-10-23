Путін попередив Білий дім після нових санкції США проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нові санкції США проти Росії є спробою тиску на країну. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Путін назвав дії Вашингтона недружнім кроком, який, за його словами, не сприяє зміцненню російсько-американських відносин. Він також нагадав, що під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп запровадив проти Росії найбільшу кількість санкцій.

"Нові санкції США – спроба чинити тиск на Росію. Жодна поважаюча себе країна ніколи не робить нічого під тиском. Санкції – недружній акт, він не зміцнює російсько-американські відносини", — зазначив президент.

Також Путін повідомив, що говорив з Трампом про вплив ситуації з поставками російської нафти в світі на ціни, в тому числі і в США. Без вуглеводнів в найближчі десятиліття не обійтися, підкреслив президент.

Він взявся переконувати, що нібито внесок Росії у світовий енергобаланс дуже значний, порушувати енергобаланс — не в інтересах країн, які намагаються це робити.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після подвійного удару санкціями ЄС та США про енергетичному ринку РФ. Путін вийшов на публіку та почав розігрувати стару комічну історію, де нібито РФ не боїться санкцій. Диктатор взявся запевняти, що нібито нові санкції істотно не позначаться на економічному самопочутті Росії. А також пожартував, про скасування поставок унітазів з Росії до ЄС.

Варто зазначити, що жарт Путіну дався не просто, адже на його обличчі читалося, що йому зовсім не до сміху.

"Те, що скасували придбання наших унітазів, це їм дорого коштуватиме. Вони їм були б потрібні в сьогоднішній ситуації, якщо вони і далі продовжуватимуть таку ж політику щодо Росії",- намагався сміятися Путін.

Також він заявив, що російська енергетика почувається впевнено, незважаючи на те, що певні втрати будуть.

