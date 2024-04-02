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Путин предупредил о «подлости» Запада и назвал цели, которые он преследует

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ сейчас переживает сложный период. При этом, по его словам, Запад, якобы мстит России за все неудачи Гитлера и Наполеона

сегодня, 17:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российский диктатор Владимир Путин на коллегии МВД договорился до того, что заявил – Запад хочет получить реванш за неудачные походы Наполеона и Гитлера.

Путин предупредил о «подлости» Запада и назвал цели, которые он преследует

Владимир Путин

При этом кремлевский диктатор признал, что его страна сейчас переживает сложный исторический период. Он заявил, что после того, как распался Советский Союз недоброжелатели якобы поставили себе цели доразвалить то, что еще осталось от исторической России.

"Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался", — отметил Путин.

По его словам, якобы на Западе хотят сохранить свою гегемонию за счет Российской Федерации. Путин заявил, что они считают Россию слабым звеном. При этом российский диктатор пафосно заявил, что развалить Россию никому не удастся, и дескать этого никогда не случиться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению некоторых экспертов агрессия России против Украины может со временем привести к развалу самой РФ. При этом известно, что российские повстанцы заявили, что их главной целью является уничтожение режима кремлевского диктатора, и рано или поздно они все же организуют поход на Москву. В то же время в российской оппозиции заявили, что мирным путем смены власти в России добиться нельзя, и они не будут ждать, пока украинцы все сделают вместо них.

При этом известно, что в Офисе президента также заявляли, что для безопасности Украины нужно, чтобы Россия прекратила свое существование в нынешнем виде.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/953674
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