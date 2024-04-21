Путин прекратил появляться на людях после выборов: куда исчез глава Кремля

Президент РФ Владимир Путин после президентских выборов вернулся в образ жизни, который проводил до начала выборов. Он также редко покидает Кремль и свою резиденцию. Как информирует "Агентство", за последние две недели в графике главы Кремля не было запланировано ни одного выездного мероприятия.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как информирует медиа, с начала избирательной кампании 8 декабря по 20 апреля Кремль сообщал о 100 выездных мерах с участием президента. Только 31 мероприятие вне Кремля и президентской резиденции состоялось в последний предвыборный месяц, с 17 февраля по 17 марта. За этот месяц Путин побывал в Челябинской области, Татарстане, Ставропольском и Краснодарском крае.

Но за последнюю неделю перед выборами (11-17 марта) хозяин Кремля не покидал Кремль или Ново-Огарево.

Особенно заметно активность Путина снизилась в последние две недели. С 5 апреля (в этот день в Орске прорвало дамбу) президент появился только на двух онлайн-совещаниях по ликвидации последствий наводнения и одном онлайн-заседании с правительством по внедрению российского ПО общался видеосвязью с губернаторами нескольких областей и Крыма, а также принял в Кремле Александра Лукашенко и нескольких чиновников. Еще он общался по телефону с руководителями Ирана и Казахстана Все эти мероприятия прошли на территории Кремля или в Ново-Огарево, — утверждает "Агентство".

Никакой командировки за последние две недели у российского президента не было. При этом 10 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не поедет в пострадавшие от наводнений регионы. За это президента критиковали в соцсетях.

Как добавляет издание, в последний год перед выборами хозяин Кремля снизил свои поездки до минимума. В прошлом году он был на людях всего 147 дней. Оставшееся время Путин не покидал свою резиденцию, а на встречи к нему не приглашали ни представителей СМИ, ни кого-либо, кроме приближенных чиновников и лояльных политиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин может получить своего "спецпредставителя" в Конгрессе