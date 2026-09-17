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Путин превратил выборы в России в голосование за войну: Кремль готовит новый аргумент

Путин призвал граждан идти на выборы и назвал голосование «вкладом» в победу - ISW считает, что Кремль заранее создает условия для нужного результата

17 сентября 2026, 08:32
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин пытается представить предстоящие выборы в Государственную думу как показатель поддержки войны против Украины. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW).

Путин превратил выборы в России в голосование за войну: Кремль готовит новый аргумент

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

16 сентября Путин заявил, что участие граждан в выборах 18–20 сентября является их "ответственностью" и якобы помогает укреплять Россию перед лицом внешних сил, стремящихся ослабить страну. Российский президент также назвал голосование "общим вкладом" в победу в войне.

Отдельно Путин подчеркнул, что жители оккупированных Россией территорий Украины, которые Москва называет "Донбассом и Новороссией", впервые будут участвовать в выборах в Госдуму. Речь идет о территориях четырех украинских областей, незаконно аннексированных Кремлем в 2022 году.

По оценке ISW, российские власти заранее создают политические условия, позволяющие представить ожидаемую победу партии власти как доказательство поддержки войны населением. Институт напоминает, что 11 августа Верховный суд РФ отстранил партию "Яблоко" от участия в выборах. Таким образом, российские избиратели лишились возможности проголосовать за партию, выступающую за прекращение огня.

На оккупированных территориях российские власти также применяют меры давления для обеспечения нужного результата. В частности, на избирательных участках присутствуют вооруженные военнослужащие.

ISW считает, что Кремль может использовать результаты выборов не только как демонстрацию политической поддержки войны, но и как обоснование для будущих решений, требующих от российского общества новых жертв и долгосрочных ограничений.

При этом российские власти продолжают заявлять, что новой мобилизации не планируется.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-16-2026/
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