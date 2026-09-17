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«Адские санкции» против России: чем закончилось финальное голосование Палаты представителей

Палата представителей одобрила масштабный санкционный законопроект, который затрагивает не только Москву, но и покупателей российской нефти и газа

17 сентября 2026, 07:21
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Кравцев Сергей

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает расширение полномочий президента США Дональда Трампа и позволяет ему вводить пошлины до 100% против государств, которые приобретают российские энергоресурсы либо помогают обходить введенные против Москвы ограничения.

«Адские санкции» против России: чем закончилось финальное голосование Палаты представителей

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Законопроект также предусматривает дополнительные меры в отношении российских чиновников, банков и так называемого "теневого флота". Одновременно документ продлевает действующие санкционные ограничения против Ирана.

По данным, приведенным в материалах о голосовании, необходимый для принятия порог был преодолен еще до окончания подсчета голосов. В представленном результате указано 252 голоса "за" и 154 "против". При этом последующие сообщения американских СМИ приводят другой итог – 262 голоса против 159.

Среди республиканцев подавляющее большинство поддержало инициативу: 197 конгрессменов проголосовали "за", шестеро выступили против. Демократическая фракция разделилась значительно сильнее: 54 представителя поддержали документ, 148 проголосовали против. Законопроект также получил голос независимого конгрессмена.

Особое внимание в документе уделено странам, продолжающим закупать российское топливо. Возможность введения высоких тарифов призвана создать дополнительное экономическое давление не только непосредственно на Россию, но и на ее торговых партнеров.

Таким образом, окончательное решение по применению предусмотренных законом инструментов будет зависеть от Белого дома и позиции Трампа. Сам документ создает для президента значительно более широкие возможности использовать торговые тарифы как часть давления на Москву и государства, продолжающие сотрудничество с российским энергетическим сектором.

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