Путин прибыл в Индию не один: в аэропорту Дели замечен самолет его дочери
НОВОСТИ

Путин прибыл в Индию не один: в аэропорту Дели замечен самолет его дочери

Бизнес-джеты российских топ-чиновников заметили в аэропорту Нью-Дели

4 декабря 2025, 22:18
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Глава Кремля Владимир Путин 4 декабря прибыл с официальным визитом в Индию. Между тем, в соцсетях распространяется информация, что в Нью-Дели могла прилететь и его младшая дочь Екатерина Тихонова.

Путин прибыл в Индию не один: в аэропорту Дели замечен самолет его дочери

Екатерина Тихонова (фото из открытых источников)

Пользователи заметили в аэропорту самолет Bombardier Global 5000 (RA-73577) – борт, которым Тихонова якобы пользуется чаще всего. По сообщениям источников, не исключено, что она находится в индийской столице.

"Кроме Владимира Путина, в Дели сейчас находятся бизнес-джеты Дмитрия Медведева (которым пользуется также Игорь Сечин) и Алексея Репика (им, по данным, пользуется Екатерина Тихонова)", — говорится в сообщениях в соцсетях.

Екатерина Тихонова – младшая дочь Путина от Людмилы Очеретной, по образованию физик-математик, возглавляет фонд "Иннопрактика" и связанные с МГУ структуры. Российские СМИ годами представляли ее как спортсменку по акробатическому рок-н-роллу, участницу международных турниров.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Тихонова попала под санкции ЕС, Великобритании, США, Японии, Канады, Австралии и ряда других стран.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин прибыл с первым за четыре года визитом в Индию. Правительственный самолет приземлился на авиабазе Военно-воздушных сил Индии Палам в Нью-Дели. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российские пропагандистские издания.

У трапа Путина встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перед их появлением на авиабазе выступили индийские танцовщицы. Путин и премьер Индии после этого отправились на одном автомобиле на неформальную встречу. В составе российской делегации, в частности, присутствует глава "Роснефти" Игорь Сечин. Визит продлится два дня. Вечером 4 декабря Путин проведет неформальную встречу с Моди. Во время ужина они обсудят способы укрепления особого привилегированного стратегического партнерства (двусторонние отношения были повышены до соответствующего уровня в 2010 году). Кроме того, Моде подтвердит якобы заинтересованность Индии в скорейшем урегулировании войны в Украине.



Источник: https://t.me/itsnofact/1564
