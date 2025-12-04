Путін прибув до Індії не один: в аеропорту Делі помічено літак його дочки

Глава Кремля Володимир Путін 4 грудня прибув з офіційним візитом до Індії. Тим часом у соцмережах шириться інформація, що до Нью-Делі могла прилетіти й його молодша донька Катерина Тихонова.

Катерина Тихонова (фото з відкритих джерел)

Користувачі помітили в аеропорту літак Bombardier Global 5000 (RA-73577) — борт, яким Тихонова нібито користується найчастіше. За повідомленнями джерел, не виключено, що вона також перебуває в індійській столиці.

"Крім Володимира Путіна, у Делі зараз перебувають бізнес-джети Дмитра Медведєва (яким користується також Ігор Сєчін) та Олексія Репіка (ним, за даними, користується Катерина Тихонова)", — йдеться в повідомленнях у соцмережах.

Катерина Тихонова — молодша донька Путіна від Людмили Очеретної, за освітою фізик-математик, очолює фонд "Іннопрактика" та пов’язані з МДУ структури. Російські ЗМІ роками представляли її як спортсменку з акробатичного рок-н-ролу, учасницю міжнародних турнірів.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тихонова потрапила під санкції ЄС, Великої Британії, США, Японії, Канади, Австралії та низки інших країн.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський диктатор Володимир Путін прибув із першим за чотири роки візитом до Індії. Урядовий літак приземлився на авіабазі Військово-повітряних сил Індії Палам у Нью-Делі. Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на російські пропагандистські видання.

Біля трапа Путіна зустрів прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Перед їхньою появою на авіабазі виступили індійські танцівниці. Путін і прем'єр Індії після цього вирушили на одному автомобілі на неформальну зустріч. У складі російської делегації, зокрема, присутній глава "Роснафти" Ігор Сєчін. Візит триватиме два дні. Увечері 4 грудня Путін проведе неформальну зустріч із Моді. Під час вечері вони обговорять способи зміцнення особливого привілейованого стратегічного партнерства (двосторонні відносини були підвищені до відповідного рівня у 2010 році). Крім того, Моді підтвердить нібито зацікавленість Індії у якнайшвидшому врегулюванні війни в Україні.