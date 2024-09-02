Путин прибыл в Монголию: визит продлится два дня

Кремлевский диктатор Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Борт российского президента приземлился в аэропорту Улан-Батора.

Владимир Путин

Как сообщают пропагандистские СМИ, визит президента РФ продлится два дня. По их информации, на следующий день — 3 сентября — запланированы двусторонние встречи, в том числе с монгольским лидером Ухнаагийн Хурэлсухом, а также подписание некоторых документов и возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Также известно, что в понедельник вылетел в Монголию и глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

"Вылетаю в Монголию для участия в визите президента", — сказал днем Лавров во время встречи с студентами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин собрался посетить Монголию, которая является членом Международного уголовного суда и может арестовать кремлевского диктатора. Впрочем, как сообщил спикер Дмитрий Песков, у России нет проблем с Монголией. На дополнительный вопрос от журналистов, существует ли проблема у России с другими странами, которые должны выполнять обязательства Международного уголовного суда и арестовать Путина, Песков ответил, что по мере посещения этих стран Кремль будет информировать общество.

В то же время известно, что Украина обращалась к правительству Монголии с требованием арестовать Путина, который является международным преступником и повинен в начале войны и убийстве тысяч мирных граждан.

При этом в ВР заявили, что визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Монголию является тщательно спланированной провокацией с целью подорвать авторитет МУС.



