В Кремле отреагировали на возможный арест Путина в Монголии

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет проблем с Монголией во время визита Путина в страну, которая является членом Международного уголовного суда и может арестовать российского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге, где ответил на вопросы местных журналистов, в частности, по поводу визита Путина в Улан-Батор и возможного ареста российского диктатора в Монголии.

"С Монголией нет такой проблемы", – сказал Песков.

На дополнительный вопрос, существует ли проблема у России с другими странами, которые должны выполнять обязательства Международного уголовного суда и арестовать Путина, Песков ответил, что по мере посещения этих стран Кремль будет информировать общество.

Напомним, что у Путина планируется визит в Монголию на 3 сентября. Страна является членом Международного уголовного суда, выдавшего ордер на Путина, поэтому имеет право арестовать российского диктатора при прибытии в Улан-Батор. Украина отреагировала на поездку Путина в Монголию и призвала власти азиатской страны выполнить обязательства и арестовать главу Кремля за военные преступления в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр противодействия дезинформации назвал четыре причины, почему визит Путина в Монголию так важен для российского диктатора. Монголия же получит от России дешевую нефть, если не будет арестовывать Путина.

Также "Комментарии" писали, что Международный уголовный суд объяснил, при каких условиях Монголия может не арестовывать Путина, несмотря на то, что на него выдан ордер на арест.