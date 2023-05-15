Путин придумал как мотивировать иностранцев воевать за Россию в войне против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения так называемой "СВО" контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российский интернет-портал правовой информации.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Документ вносит изменения в указ о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракт на прохождении военной службы.

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Контракт должен быть заключен сроком на 1 год.

На упрощенное получение гражданства также могут претендовать супруги, дети и родители тех иностранных граждан, которые согласятся проходить службу в ВС РФ. Указ подписан 15 мая и ступает в действие с момента подписания.

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