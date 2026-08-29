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Путин придумал новое оправдание войны против Украины

На встрече с педагогами российский лидер превратил историю о пищевой цепочке в очередное оправдание полномасштабного вторжения

29 августа 2026, 17:36
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Кравцев Сергей

Владимир Путин использовал неожиданную историю о косатках и белых медведях, чтобы объяснить российским педагогам и студентам, "почему" Москва продолжает войну против Украины. Необычная аналогия прозвучала во время встречи российского президента с представителями образования в Москве.

Путин придумал новое оправдание войны против Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как сообщают The Insider и "Медуза", разговор начался после рассказа педагога Дмитрия Баланчукова из Белгородской области о поездке на Северный полюс. Путин поинтересовался, удалось ли ему увидеть белых медведей.

После этого российский лидер заговорил о косатках, которые охотятся на медведей, и подробно описал увиденную им в этой истории "пищевую цепочку".

"Они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются стаей такой – бум! – на части разрывают", — заявил Путин.

Однако на этом природная аналогия российского президента не закончилась. Он предложил рассказывать об этом детям, чтобы они якобы лучше понимали устройство мира.

Именно после этого Путин связал историю о животных с российской агрессией против Украины, заявив, что детям необходимо объяснять, "почему мы проводим специальную военную операцию" — так российские власти называют полномасштабную войну.

Таким образом, обычный разговор о природе превратился в политическую иллюстрацию для оправдания войны. Путин фактически предложил воспринимать международные отношения через логику силы и борьбы за выживание, используя поведение хищников как образ для объяснения действий России.

Подобные заявления звучат на фоне продолжающейся войны РФ против Украины и попыток Кремля сформировать у российского общества восприятие конфликта как неизбежного противостояния, а не как войны, начатой российским руководством.

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