Путин придумал новое оправдание войны против Украины

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Кравцев Сергей
Владимир Путин использовал неожиданную историю о косатках и белых медведях, чтобы объяснить российским педагогам и студентам, "почему" Москва продолжает войну против Украины. Необычная аналогия прозвучала во время встречи российского президента с представителями образования в Москве.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Как сообщают The Insider и "Медуза", разговор начался после рассказа педагога Дмитрия Баланчукова из Белгородской области о поездке на Северный полюс. Путин поинтересовался, удалось ли ему увидеть белых медведей.
После этого российский лидер заговорил о косатках, которые охотятся на медведей, и подробно описал увиденную им в этой истории "пищевую цепочку".
Однако на этом природная аналогия российского президента не закончилась. Он предложил рассказывать об этом детям, чтобы они якобы лучше понимали устройство мира.
Именно после этого Путин связал историю о животных с российской агрессией против Украины, заявив, что детям необходимо объяснять, "почему мы проводим специальную военную операцию" — так российские власти называют полномасштабную войну.
Таким образом, обычный разговор о природе превратился в политическую иллюстрацию для оправдания войны. Путин фактически предложил воспринимать международные отношения через логику силы и борьбы за выживание, используя поведение хищников как образ для объяснения действий России.
Подобные заявления звучат на фоне продолжающейся войны РФ против Украины и попыток Кремля сформировать у российского общества восприятие конфликта как неизбежного противостояния, а не как войны, начатой российским руководством.
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