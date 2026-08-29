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Путін вигадав нове виправдання війни проти України

На зустрічі з педагогами російський лідер перетворив історію про харчовий ланцюжок на чергове виправдання повномасштабного вторгнення

29 серпня 2026, 17:36
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Кравцев Сергей

Володимир Путін використав несподівану історію про косаток та білих ведмедів, щоб пояснити російським педагогам та студентам, "чому" Москва продовжує війну проти України. Незвичайна аналогія пролунала під час зустрічі російського президента із представниками освіти у Москві.

Путін вигадав нове виправдання війни проти України

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють The Insider та "Медуза", розмова розпочалася після розповіді педагога Дмитра Баланчукова з Білгородської області про поїздку на Північний полюс. Путін поцікавився, чи вдалося побачити білих ведмедів.

Після цього російський лідер заговорив про косаток, які полюють на ведмедів, і докладно описав побачений ним у цій історії "харчовий ланцюжок".

"Вони їдять цих ведмедів, як дрібницю. Так, вони просто накидаються зграєю такий – бум! — На частини розривають", — заявив Путін.

Однак, на цьому природна аналогія російського президента не закінчилася. Він запропонував розповідати про це дітям, щоб вони нібито краще розуміли будову світу.

Саме після цього Путін пов'язав історію про тварин з російською агресією проти України, заявивши, що дітям необхідно пояснювати, "чому ми проводимо спеціальну військову операцію" — так російська влада називає повномасштабну війну.

Таким чином, звичайна розмова про природу перетворилася на політичну ілюстрацію для виправдання війни. Путін фактично запропонував сприймати міжнародні відносини через логіку сили та боротьби за виживання, використовуючи поведінку хижаків як образ для пояснення дій Росії.

Подібні заяви звучать на тлі війни РФ проти України, що триває, і спроб Кремля сформувати у російського суспільства сприйняття конфлікту як неминучого протистояння, а не як війни, розпочатої російським керівництвом.

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