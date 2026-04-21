Путин придумал очередную причину поражения Гитлера: в чем абсурдность заявлений диктатора

Российский диктатор Владимир Путин продолжает удивлять мир своими специфическими познаниями в истории. В этот раз причиной поражения нацистской Германии во Второй мировой войне он назвал отсутствие заботы о быте солдат, а именно то, что немцы якобы не отправляли на фронт носки. На очередной абсурд со стороны главы Кремля обратил внимание известный журналист и блогер Денис Казанский.

Владимир Путин

Журналист подчеркнул, что даже в столь мелких деталях Путин умудряется искажать реальность, ведь исторические факты свидетельствуют об обратном: обеспечение немецкой армии теплыми вещами на восточном фронте было масштабным.

"На самом деле носки немцы на восточный фронт отправляли вагонами, и дедушка даже здесь наврал", — отмечает Казанский.

По мнению журналиста, такое поведение российского лидера уже свидетельствует о глубоких ментальных изменениях и неспособности воспринимать действительность. Казанский отмечает, что диктатор распространяет ложь даже там, где в этом нет никакого политического смысла.

"Это просто некая патология. Он лжет даже там, где в этом вообще нет никакой необходимости", — акцентирует блогер.

По словам журналиста, этот эпизод является очередным подтверждением того, что руководство РФ живет в вымышленном мире, где искаженные факты становятся основой государственной идеологии. Казанский заключает, что у Путина уже сформировалась "параллельная реальность, полностью выстроенная на лжи", которая охватывает все: от сведений о боевых действиях под Купянском до бытовых подробностей Второй мировой войны.

