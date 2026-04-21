Путін вигадав чергову причину поразки Гітлера: у чому абсурдність заяв диктатора
НОВИНИ

Путін вигадав чергову причину поразки Гітлера: у чому абсурдність заяв диктатора

«Патологічна брехня про німецькі шкарпетки»: Денис Казанський висміяв нову історичну фантазію Путіна

21 квітня 2026, 21:18
Недилько Ксения

Російський диктатор Володимир Путін продовжує дивувати світ своїми специфічними пізнаннями в історії. Цього разу причиною поразки нацистської Німеччини у Другій світовій війні він назвав відсутність турботи про побут солдатів, а саме — те, що німці нібито не відправляли на фронт шкарпетки. На черговий абсурд з боку очільника Кремля звернув увагу відомий журналіст і блогер Денис Казанський.

Журналіст підкреслив, що навіть у таких дрібних деталях Путін примудряється спотворювати реальність, адже історичні факти свідчать про зворотне: забезпечення німецької армії теплими речами на східному фронті було масштабним.

"Насправді шкарпетки німці на східний фронт відправляли вагонами, і дідусь навіть тут набрехав", — зазначає Казанський.

На думку журналіста, така поведінка російського лідера вже свідчить про глибокі ментальні зміни та нездатність сприймати дійсність. Казанський наголошує, що диктатор поширює неправду навіть там, де в цьому немає жодного політичного сенсу.

"Це просто якась патологія. Він бреше навіть там, де в цьому немає взагалі ніякої необхідності", — акцентує блогер.

За словами журналіста, цей епізод є черговим підтвердженням того, що керівництво РФ живе у вигаданому світі, де викривлені факти стають основою державної ідеології. Казанський підсумовує, що у Путіна вже сформувалася "паралельна реальність, повністю вибудувана на брехні", яка охоплює все: від зведень про бойові дії під Куп'янськом до побутових подробиць Другої світової війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін під час виступу на церемонії вручення премії "Служіння" заявив про необхідність інтеграції учасників війни проти України в структури місцевого самоврядування. На його думку, військові, які повернулися з фронту, мають стати основою для оновлення кадрового резерву на місцях.



