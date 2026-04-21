Путін вигадав чергову причину поразки Гітлера: у чому абсурдність заяв диктатора

Російський диктатор Володимир Путін продовжує дивувати світ своїми специфічними пізнаннями в історії. Цього разу причиною поразки нацистської Німеччини у Другій світовій війні він назвав відсутність турботи про побут солдатів, а саме — те, що німці нібито не відправляли на фронт шкарпетки. На черговий абсурд з боку очільника Кремля звернув увагу відомий журналіст і блогер Денис Казанський.

Володимир Путін

Журналіст підкреслив, що навіть у таких дрібних деталях Путін примудряється спотворювати реальність, адже історичні факти свідчать про зворотне: забезпечення німецької армії теплими речами на східному фронті було масштабним.

"Насправді шкарпетки німці на східний фронт відправляли вагонами, і дідусь навіть тут набрехав", — зазначає Казанський.

На думку журналіста, така поведінка російського лідера вже свідчить про глибокі ментальні зміни та нездатність сприймати дійсність. Казанський наголошує, що диктатор поширює неправду навіть там, де в цьому немає жодного політичного сенсу.

"Це просто якась патологія. Він бреше навіть там, де в цьому немає взагалі ніякої необхідності", — акцентує блогер.

За словами журналіста, цей епізод є черговим підтвердженням того, що керівництво РФ живе у вигаданому світі, де викривлені факти стають основою державної ідеології. Казанський підсумовує, що у Путіна вже сформувалася "паралельна реальність, повністю вибудувана на брехні", яка охоплює все: від зведень про бойові дії під Куп'янськом до побутових подробиць Другої світової війни.





