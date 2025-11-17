Путин придумал план, как ограничить поддержку Запада Киеву

Уже в мире всем очевидно, что Россия всегда пускают в ход ядерную карту, когда ситуация складывается не в ее пользу. Это стратегическая коммуникация, которую активно применяет Кремль. В данном случае ядерный аргумент Кремль задействует, чтобы сорвать поставки Украине такого необходимого западного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, несмотря на всю шумиху, российские ядерное оружие "Буревестник" и "Посейдон" не полностью готовы к эксплуатации и имеют скорее психологическую, чем военную ценность, считает Фабиан Хоффман, эксперт по ядерному оружию и ракетным технологиям из Университета Осло.

"Для русских мотивацией во многом служит просто фактор страха, заставляющий нас говорить об этой страшной ракете", — сказал Хоффманн. "Она поглощает их бюджет на исследования и разработки. По сути, это пустая трата денег для России. У китайцев гораздо более разумный подход: они просто строят боеголовки и межконтинентальные баллистические ракеты, не пытаясь создавать что-то странное и экзотическое".

