Путин придумал план, как ограничить поддержку Запада Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин придумал план, как ограничить поддержку Запада Киеву

Российский диктатор Путин пытается запугать Запад ядерной риторикой

17 ноября 2025, 10:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уже в мире всем очевидно, что Россия всегда пускают в ход ядерную карту, когда ситуация складывается не в ее пользу. Это стратегическая коммуникация, которую активно применяет Кремль. В данном случае ядерный аргумент Кремль задействует, чтобы сорвать поставки Украине такого необходимого западного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Путин придумал план, как ограничить поддержку Запада Киеву

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, несмотря на всю шумиху, российские ядерное оружие "Буревестник" и "Посейдон" не полностью готовы к эксплуатации и имеют скорее психологическую, чем военную ценность, считает Фабиан Хоффман, эксперт по ядерному оружию и ракетным технологиям из Университета Осло.

"Для русских мотивацией во многом служит просто фактор страха, заставляющий нас говорить об этой страшной ракете", — сказал Хоффманн. "Она поглощает их бюджет на исследования и разработки. По сути, это пустая трата денег для России. У китайцев гораздо более разумный подход: они просто строят боеголовки и межконтинентальные баллистические ракеты, не пытаясь создавать что-то странное и экзотическое".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос, выступает ли он за то, чтобы США провели подрыв боеголовки, когда призывает к проведению испытаний ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", это произошло во время общения Трампа с журналистами на борту самолета Air Force One.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием. Вместе с тем из-за затягивания войны против Украины Россия имеет огромное количество проблем. Почему именно сейчас Путин вновь активизировал ядерную риторику? Может ли втягивание РФ в ядерную гонку привести к тому, что Россия повторит сценарий Советского Союза? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.




