Подрыв ядерного оружия во время испытаний: от какого ответа уклонился Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Подрыв ядерного оружия во время испытаний: от какого ответа уклонился Трамп

CNN пишет о том, что Трамп подтвердил, что США проведут ядерные испытания, как это делают другие страны

15 ноября 2025, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос, выступает ли он за то, чтобы США провели подрыв боеголовки, когда призывает к проведению испытаний ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", это произошло во время общения Трампа с журналистами на борту самолета Air Force One.

Подрыв ядерного оружия во время испытаний: от какого ответа уклонился Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на конкретный вопрос, хочет ли он провести испытания боеголовки, Трамп сказал, что он не хотел бы говорить публично. 

"Но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны. Мы имеем больше ядерного оружия, чем любая другая страна, и мы должны проводить испытания", – высказался президент США.

Журналист заметил, что другие страны не взрывают боеголовки, но другой журналист задал вопрос, не связанный с испытанием ядерного оружия, изменив тему разговора.

Американские чиновники, ответственные за ядерный арсенал США, в ближайшие дни должны встретиться с представителями Белого дома, чтобы убедить их отказаться от возобновления испытаний ядерного оружия с его подрывом.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва еще не получала объяснений заявления президента США Дональда Трампа относительно возобновления Штатами ядерных испытаний.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием. Вместе с тем из-за затягивания войны против Украины Россия имеет огромное количество проблем. Почему именно сейчас Путин вновь активизировал ядерную риторику? Может ли втягивание РФ в ядерную гонку привести к тому, что Россия повторит сценарий Советского Союза? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.




Источник: https://www.cnn.com/politics/live-news/trump-government-shutdown-news-11-14-25?post-id=cmhzkf992000d3b6nkmqci5l1
