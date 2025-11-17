Путін вигадав план, як обмежити підтримку Заходу Києву

Вже у світі всім очевидно, що Росія завжди пускають у хід ядерну карту, коли ситуація складається не на її користь. Це стратегічна комунікація, яку активно застосовує Кремль. У даному випадку ядерний аргумент Кремль задіє, щоб зірвати постачання Україні такої необхідної західної зброї. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, незважаючи на весь галас, російські ядерна зброя "Буревісник" і "Посейдон" не повністю готові до експлуатації і мають швидше психологічну, ніж військову цінність, вважає Фабіан Хоффман, експерт з ядерної зброї та ракетних технологій з Університету Осло.

"Для російських мотивацією багато в чому служить просто фактор страху, який змушує нас говорити про цю страшну ракету", — сказав Хоффманн. "Вона поглинає їх бюджет на дослідження та розробки. По суті, це марна трата грошей для Росії. У китайців набагато розумніший підхід: вони просто будують боєголовки та міжконтинентальні балістичні ракети, не намагаючись створювати щось дивне та екзотичне".

